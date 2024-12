Premiazioni FISky per società: le "aquile" Pegarun vincono il derby con i Falchi di Lecco

Completano la top five la formazione piemontese di Altitude Skyrunning Team e quella emiliana di Skyrunning Adventure (seconda assoluta nel 2023) che chiude la top five spuntandola su quella marchigiana di ASD Space Running nella sfida al “titolo” di prima società appenninica! Sesta casella della classifica per Sport Projetc VCO (Piemonte). Dalla ottava alla decima casella OSA Valmadrera (seconda formazione lecchese della top ten stessa!), i valdostani di Outdoor With Us e i piemontesi di Piossasco Trail Runners ASD. Novantasette in totale le società entrate nella classifica FISky, venti in più rispetto allo scorso anno, con un incremento del venti per cento.