Premiazioni FISky: ASD Pegarun miglior società, nel 2024 tornano le Skyrunner National Series

SKYRUNNING

La disciplina delle corse a fil di cielo in netta crescita per praticanti e società affiliate

© FISky Ufficio Stampa Rotta anomala ma virtuosa verso la pianura: lo skyrunning scende al piano per un evento di fine anno che è già una finestra aperta sul quello nuovo. È stato il Palamonti di Bergamo (sede del CAI del capoluogo orobico) ad ospitare il primo sabato di dicembre la premiazione delle società affiliate a FISky (la Federazione Italiana Skyrunning) per la stagione 2023. A spartirsi in parti uguali un montepremi complessivo da tredicimila euro sono state le prime dieci società classificate: primo posto con 2403 punti per ASD Pegarun del carismatico presidente Giorgio Pesenti davanti a Skyrunning Adventure (1996 punti) e APD Pont Saint Martin con 1712 punti. Una buona fetta dell’arco alpino rapresentato insomma, con “rinforzino” per lo skyrunning made in Bergamo (e soprattutto valli orobiche) grazie alla menzione e al premio speciale per ASD Team GAAREN#BEaHERO che - con i suoi duecentonove tesserati - svolge un'importante funzione culturale e di promozione per la disciplina. Come anticipato, l’evento bergamasco ha rappresentato anche l’occasione per fare il bilancio dell’attività di FISky e per introdurre il calendario agonistico 2024, nel quale sono già presenti un’ottantina di gare, con altre destinate ad aggiungersi a breve. Confermatissimi i circuiti di Coppa Italia sponsorizzati per il terzo anno dal brand valtellinese CRAZY (nei quali la Federazione investirà un montepremi da diecimila euro) e il circuito di Coppa Italia Giovani by Loacker da otto gare per le categorie Youth A e Youth B (47 gli “azzurrini” coinvolti), con il quale FISky punta - in collaborazione con i vari organizzatori - ad incrementare la crescita del movimento giovanile. La maggiore novità presentata al Palamonti è però l’attesissimo ritorno - nel 2024 - del circuito SNS Skyrunner National Series.

© FISky Ufficio Stampa

Sono state un’ottantina (settantasette per la precisione) le società in grado di marcare punti tricolori nel corso dell’anno ed entrare in classifica, in rappresentanza (molto efficacemente partire dal podio) non solo dell’arco alpino ma anche degli Appennini e delle isole. Ai piedi del podio stesso, occupato da Lombardia (con Pegarun), Emilia-Romagna (con Skyrunning Adventure) e Valle d’Aosta (APD Pont-Saint-Martin), sono state Outdoor With Us (per la Valle d’Aosta, 1587 punti) e OSA Valmadrera (Lombardia, 1381) a sigillare la top five. Sport Project VCO (Piemonte, 1336), Mugello Outdoor (Toscana, ultima… ma sola ad andare in tripla cifra con 1021), ASD Space Running (Marche, 983), Team Aldo Moro Nortec (Friuli-Venezia Giulia, 850) e Team Pasturo (Lombardia, 750 punti) hanno invece occupato in quest’ordine le restanti caselle della top ten. Sette regioni rappresentate nella top ten societario, insomma!

Tanto per i calendari 2024, come per le classifiche 2023 e i regolamenti dei vari circuiti, l’indirizzo di riferimento per informazioni e approfondimenti è la pagina web della Federazione: https://www.skyrunningitalia.it

Alla cerimonia di sabato 2 dicembre ha riunito atleti, dirigenti e rappresentanti delle più importanti società italiane affiliate alla Federazione Italiana Skyrunning. Un’occasione per celebrare un anno che ha portato tante soddisfazioni ai nostri colori a livello nazionale e internazionale. Ad iniziare dalla crescita esponenziale della disciplina che nel nostro Paese conta un numero di iscritti (e praticanti) sempre più alto e soprattutto in costante incremento. Negli ultimi tre anni infatti il numero di atleti tesserati FISky è triplicato e le società sportive affiliate hanno superato quota cento. Merito anche dell’efficacia svolta dagli account social federali, in continuo aggiornamento e in costante evoluzione. Merito anche, sul campo di gara, dell’esempio fornito - al vertice del movimento - dalla classe e dal talento degli atleti della Nazionale. A Bergamo i nostri erano brillantemente rappresentati da un parterre altamente qualificato. In rigoroso ordine alfabetico: Luca Arrigoni, Lorenzo Beltrami, Danilo Brambilla, Benedetta Broggi, Luca Carrara, Riccardo Chiolerio, Franco Collé, Margherita De Giuli, Luca Del Pero, Lorenzo Fontana, Corinna Ghirardi e Giulia Pol!

© FISky Ufficio Stampa

La parte ufficiale della premiazione è stata aperta dal presidente Fabio Meraldi che ha presentato i dirigenti della Federazione e fatto il punto sull’attuale posizione del movimento nel panorama sportivo. A seguire è toccato a Paolo Valoti del CAI Bergamo (già presidente della sezione e amico storico dello skyrunning tricolore) fare gli onori di casa, prima di cedere la parola a Paolo Franco, Assessore di Regione Lombardia e lui stesso praticante della corsa sui sentieri, nel tempo lasciato libero dagli impegni istituzionali. Questa la sintesi del suo intervento:

"È un vero onore rappresentare Regione Lombardia nella premiazione degli atleti che hanno partecipato ai circuiti di Coppa Italia FISky. Risultati importanti riconosciuti dal CONI. Gli atleti che corrono in montagna rappresentano valori sani quali fatica e umiltà. Essere qui significa ribadisce l'importanza dello sport e del sostegno alle discipline sportive che rappresentano da sempre per Regione Lombardia un’autentica priorità. Sostenere lo sport in ogni sua forma significa sostenere pratiche di vita sane e salutari”.

© FISky Ufficio Stampa

Da parte sua Giulio Sergio Roi (past President FISKy) ha illustrato un importante report statistico sull'attività della Federazione stessa sul territorio nazionale negli ultimi due anni, entrandonel merito di una ricerca condotta nel settore dello skyrunning, forte (è il caso di dirlo) di dati decisamente incoraggianti nel panorama delle attività sportive outdoor a livello nazionale. È stato poi il vicepresidente e CT della nazionale di skyrunning Roberto Mattioli presentare gli atleti delle squadre nazionali U23 (vicecampioni del mpondo Youth) e della squadra Senior campione del mondo in carica Skyrunning e Skysnow, nonché vicecampione d’Europa 2023, chiamati il prossimo anno a difendere (in Spagna i Senior, in Montenegro gli Under 23) i titoli recentemente conquistati. Lo stesso CT di Team Italia ha poi presentato il calendario agonistico 2024, prima della conclusione della convention (e dello scambio degli auguri per le imminenti festività) nel contesto conviviale del Rifugio in Città, il ristorante interno alla sede della sezione bergamasca del CAI. Per tornare all’inizio: un angolo di montagna in città… e viceversa!