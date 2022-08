Premiata ditta B&B: Mirko Bertolini e Martina Bilora a segno nella Mirtillo Running

VERTICAL RUNNING

L'edizione del decennale della inconsueta prova only up della Valgerola completata dalla serata-evento dedicata a Michele Boscacci

© Davide Ferrari Riconferma sul gradino più alto del podio per Mirco Bertolini, esordio vincente con tanto di record per Martina Bilora. La promettente lecchese del Team La Sportiva e l’esperto toprunner valtellinese del Team Scarpa si impongono nell’ormai classica ed unica nel suo genere Mirtillo Running, una particolarissima vertical da cuore in gola che ha animato la serata d’apertura della Sagra del Mirtillo di Rasura (Valgerola), proseguita con un dopogara all’insegna della ottima cucina (tutta a base di mirtillo, ovviamente) e coronata dalla presenza di Michele Boscacci, vincitore della Coppa del Mondo 2022 di scialpinismo.

© Davide Ferrari

Un'ottantina i runners che - incuranti delle incerte condizioni meteo - hanno accettato questa particolare sfida e si sono messi alla prova nella decima edizione (la prima dopo l’emergenza sanitaria) della più pazza delle corse podistiche della provincia di Sondrio, una prova sui generis", dal format atipico e spettacolare. Partenze singole ogni venti secondi dalla base di Rasura - nelle Orobie Valtellinesi - ed arrivo presso il Polifunzionale del paese, dopo essere passati tra suggestivi viottoli, lavatoi, corti, case e antiche baite.

© Davide Ferrari

Nel menu di giornata (anzi di serata) un percorso brevissimo e terribile: 1050 metri tutti da correre con il cuore in gola che hanno premiato nuovamente la grinta e la forza esplosiva di Mirko Bertolini. Per il portacolori di La Recastello Radici Group/Team Scarpa finish time di cinque minuti, sei secondi e 39 centesimi, che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio a soli cinque giorni dalla vittoria nella VUT Valmalenco Ultradistance Trail da 90k, vinta appunto nel format a staffetta, come terzo ed ultimo frazionista del team Gigiat, completato da Valentino Speziali e Mattia Bonesi.

© Davide Ferrari

Pur non battendo il proprio primato, messo a segno nel 2019 (quattro minuti e 59 secondi, record della gara) Bertolini - che è uno degli organizzatori di Val di Mello Winter Trail - è riuscito a tenere dietro alcuni giovani talenti locali. Ad iniziare da Erik Canovi, secondo con il tempo di cinque minuti, sei secondi e 45 centesimi, solo sei centesimi in più del vincitore! Sul terzo gradino del podio è salito Martino Utzeri (cinque minuti e nove secondi).

Nella top five della serata anche Marcello Scarinzi, e Marco Leoni. Dal sesto al decimo posto Davide Perego, Antonio Corti, Ashley Ruffoni, Marco Gavazzi e Stefano Orio. Non pago della vittoria, il giorno dopo Mirko ha completato il suo weekend a tutto running chiudendo sul terzo gradino del podio la prova da 38 chilometri della prima edizione di Valgrosina Trail!

© Davide Ferrari

Solo sfiorata da Bertolini nella prova maschile, la missione-record è invece stata portata a termine con successo dall’esordiente Martina Bilora (GEFO K-Team/Team La Sportiva) che si è imposta senza incertezze, bloccando il cronometro sul tempo finale di sei minuti 14 secondi e due centesimi, di fatto polverizzando il precedente primato che apparteneva alla colombiana Catalina Beltram ed abbassandolo di ben ventiquattro secondi: un’eternità, su una distanza così breve. Martina si è oltretutto piazzata al venticinquesimo posto della classifica generale. Sul podio (e solo lì!), la vincitrice è stata raggiunta dall’esperta Cinzia Cucchi (staccata di trenta secondi!) dalla giovane Irene Girola, separate tra di loro da venti soli centesimi di secondo. Barbara Sangalli e Jessica Scaini hanno poi completato la top five femminile.

© Davide Ferrari

Conclusa la sua parte competitiva, la serata è proseguita con la cena e con la standing ovation per Michele Boscacci, vera guest star dell’evento inaugurale della Sagra del Mirtillo. Sul palco del Polifunzionale di Rasura il 32enne campione di Albosaggia (tre volte vincitore della Coppa del Mondo di scialpinismo) ha rivissuto e rivisitato a suon di video celebrativi le tappe di una per lui epica stagione agonistica: dal record del Piz Bernina all’ennesimo trionfo nella mitica Pierra Menta, passando per il successo di Coppa del Mondo. Stimolato a dovere dalle domande di Maurizio Torri, il popolare “Bosca” ha inchiodato il pubblico alle sedie con immagini emozionanti di salite da fuori giri, creste aeree dove l’errore non è ammesso e discese da veri gourmet del fuoripista.

© Davide Ferrari

Gli appuntamenti sportivi di questa parte della Valtellina non finiscono però qui. Al contrario. Next stop: International Rosetta Skyrace! Iscrizioni aperte per l’evento più prestigioso tra quelli promossi da Sport Race Valtellina. L’appuntamento è per domenica 4 settembre sui 22 chilometri e 400 metri (1740 metri di salita e altrettanti di discesa). I tempi da battere appartengono a Davide Magnini (due ore, tre minuti ed otto secondi) e a Denisa Dragomir (due ore, 30 minuti e 34 secondi).

Per maggiori informazioni per le iscrizioni: www.rosettaskyrace.it