Più che Doppia... TriplaW! La 100K completa l'offerta della prova che unisce Italia e Svizzera

TRAILRUNNING

Nuova data, nuove distanze ed apertura delle iscrizioni sabato 15 gennaio per la quinta edizione della prova transfrontaliera.

di

STEFANO GATTI

Doppia W Ultra, la kermesse transfrontaliera disegnata sui sentieri di confine tra Italia e Svizzera, cambia e soprattutto cresce in vista del nuovo anno. Alla ricerca di un’alternativa ai continui cambiamenti di percorso ed ai conseguenti lavori straordinari causa neve tardo-primaverile ad alta quota, il comitato organizzatore guidato da Elena Soltoggio e Christian Bellesini aveva da tempo “spoilerato” lo slittamento dell’evento al primo weekend di luglio, divenuto ufficiale a metà novembre e completato dall'annuncio della new entry: la 100K da 7500 metri di dislivello positivo e ventinove ore di tempo limite per portarla a termine.

Alle classiche 70, 30 e 15K, andrà ad aggiungersi al programma dell'evento che unisce Valtellina e Val Poschiavo una prova in tripla cifra dedicata agli amanti delle lunghissime distanze. Si tratta in un certo senso di una tendenza che sembra di recente accomunare gli organizzatori del settore. Basti pensare - solo per fare un esempio e senza lasciare la Valle dell'Adda - all'introduzione della 100 Miglia del Bernina nel programma di VUT (Valmalenco Ultradistance Trail) la scorsa estate. Tornando a DoppiaW, Elena Soltoggio spiega il senso dell'operazione:

“Dopo esserci confrontati con gli organizzatori delle altre gare della nostra zona abbiamo scelto di spostare la DoppiaW Ultra nelle date di venerdì 1 e sabato 2 luglio (la già citata VUT "trasloca" contestualmente all'ultimo weekend del mese, ndr). Lo slittamento di qualche settimana ci permetterà di proporre i percorsi originali su tutte le distanze della manifestazione. Anche grazie a questa decisione riusciremo a proporre l’inedita 100 chilometri che si andrà ad inserire in un panorama di gare ultra internazionali molto selettive, spettacolari e uniche”.

Lo spostamento in avanti di una ventina di giorni ha quindi lo scopo di limitare il rischio di ripiegamento su percorsi alternativi, che ha fondamentalmente due controindicazioni: scontentare i concorrenti (dirottati su un "terreno di gioco" per forza di cosa meno impegnativo e suggestivo) e - dal punto di vista dell'organizzatore - dover intervenire in emergenza (ed in tempi molto ristretti) per salvaguardare l'integrità della prova, oltretutto nel mirino delle inevitabili ed "imparabili" critiche... Non manca neppure - nelle parole di Soltoggio - un accenno ai rischi di un calendario sempre più compresso che - per le prove di sky e trailrunning più prestigiose e d'alta montagna - privilegia ormai quasi inevitabilmente il mese di luglio, evitando da un lato gli incerti meteo di giugno (e della tarda primavera nel suo complesso) e dall'altro rischiosi sfuoramenti su quello di agosto, tradizionalmente dedicato alle ferie.

La start line della nuova “lunghissima” ULTRA griffata ASD DoppiaW sarà proprio a Villa di Tirano, dove alle dieci di sera di venerdì 1. luglio partirà il “viaggio” dei cento ultra runners che saranno riusciti ad aggiudicarsi l’ambito pettorale. Ad attenderli un percorso spettacolare ed impegnativo che li porterà a visitare dieci comuni, tre vallate e due stati. Confermatissima la 70km TRAIL (5000 metri D+ e 19 ore di tempo limite), con partenza a Lovero sabato 2 luglio alle ore cinque del mattino ed un percorso spettacolare tra Italia e Svizzera. A vincerla lo scorso 12 giugno l'altoatesino Daniel Jung e la bergamasca Melissa Paganelli, 23esima della classifica generale. Da valutare, in prospettiva, l'eventuale indecisione dei trailrunners di più lunga...gittata tra la collaudata 70K e la nuova cento chilometri. I primi giorni delle iscrizioni forniranno già qualche indicazione in più al proposito.

Partenza dal Parco dell’Adda di Lovero anche per la "muscolare" SKY (30K e 2500 metri D+), vinta quest'anno dal bergamasco Donatello Rota e dalla campionessa "local" Lucia Moraschinelli (14esima assoluta). A completare l’offerta DoppiaW Ultra una camminata ed una corsa non competitiva (FUN) da 15 chilometri e dislivello contenuto a 700 metri che da Lovero - attraverso il Sentiero del Sole - porterà camminatori e corridori all’arrivo posto al Centro Polifunzionale di Villa di Tirano. Lo scorso mese di giugno la prove d'ingresso vide il successo del livignasco Marco Pruneri e di Samantha Bertolini, promessa dello scialpinismo azzurro.

La parola passa a Christian Bellesini per completare il quadro del programma:

“Le novità non finiscono qui. DoppiaW ne ha veramente una per tutti. Abbiamo pensato anche ai bambini con la MiniDoppiaW, nella mattinata di sabato: un circuito tra i vicoli di Villa e le bellissime vigne che si affacciano sulla città. Tutta la giornata sarà coperta dalla diretta e dall’intrattenimento di TSN (Tele Sondrio News, ndr), mentre il Villaggio DoppiaW sarà aperto a tutti per un viaggio tra sapori, cucina e sport. Alle ventidue invece inizieranno il concerto dei Jovanotte, cover band di Lorenzo Cherubini 'Jovanotti' ed il DoppiaW Party, aspettando gli ultimi… ultra arrivi, previsti per le tre di notte di domenica”.

L’apertura delle iscrizioni è fissata tra poco più di un mese e mezzo: sabato 15 gennaio. Varrebbe la pena attendere la fine delle prossime festività per fare (o per farsi...) un ultra regalo! Info, percorsi, programma dettagliato e regolamento su www.doppiaw.com