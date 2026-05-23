GIRO D'ITALIA

Giro d'Italia, 14° tappa: terzo sigillo Vingegaard a Pila, maglia rosa per il danese

Il portoghese Eulalio chiude a 2'48'' di distacco e non è più leader dopo 10 giorni da favola. Jonas devastante lascia tutti sul posto sull'arrivo in salita

23 Mag 2026 - 17:38
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Il Giro d'Italia di Jonas Vingegaard si tinge finalmente di rosa. Sono servite 14 tappe e 3 vittorie, ma il danese è diventato leader della classifica generale, tra l'altro per la prima volta in carriera.

Decisivo il successo nell'arrivo in salita di Pila, in Val d'Aosta, dove Vingegaard trova la tripletta dopo le vittorie sul Blockhaus e a Corno alle Scale con una progressione solitaria semplicemente inarrestabile. Lasciati alle spalle tutti, tanto che Felix Gall ha chiuso secondo a 49'', Jay Hindley terzo a 58'', quarto il compagno Davide Piganzoli a 1'03'', Giulio Pellizzari appena dietro a 1'04''. 

L'ex maglia rosa Eulalio abdica dopo 10 giorni da favola, arrivando al traguardo con quasi tre minuti di distacco (2'50'') al termine della tappa da 133 chilometri, partita in mattinata da Aosta. 

La classifica generale del Giro d'Italia dopo 14 tappe

 Vingegaard prende il comando ed è leader del Giro con 2 minuti e 26 secondi su Eulalio e 2 minuti e 50 secondi su Felix Gall. Sesto Pellizzari, decimo Piganzoli. Jhonatan Narvaez si prende la maglia ciclamino (classifica a punti) superando di un punto Paul Magnier grazie a un traguardo volante. 

Giro d'Italia, Vingegaard in rosa: "Tappa segnata con la X sul calendario"

 Vingegaard si gode il successo e applaude i compagni della Visma-Lease a Bike: "Avevamo segnato questa tappa con una X sul calendario, volevamo trovare la vittoria e prendere la maglia rosa. I compagni di squadra mi hanno messo in una situazione perfetta e ho dovuto solamente completare il lavoro. Questo successo è davvero speciale, sono davvero contento", le parole a Rai Sport

Il danese sta gestendo al meglio il Giro: "La tappa è andata ancora meglio di quello che pensavo. Il distacco sugli avversari è aumentato, conquisterò la maglia rosa e mi piacerebbe mantenere anche la maglia azzurra. Finora è davvero un ottimo Giro d'Italia".

La tappa di domenica

 Di tenore decisamente diverso la tappa di domenica 24 maggio, 157 chilometri da Voghera a Milano. Chance per i velocisti al termine dell'attraversamento della Pianura Padana e prima del giorno di riposo previsto per lunedì. Il pubblico italiano sogna il primo successo di Milan, ma come sempre occhio a Magnier.

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