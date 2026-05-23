Giro d'Italia, 14° tappa: terzo sigillo Vingegaard a Pila, maglia rosa per il danese

Vingegaard si gode il successo e applaude i compagni della Visma-Lease a Bike: "Avevamo segnato questa tappa con una X sul calendario, volevamo trovare la vittoria e prendere la maglia rosa. I compagni di squadra mi hanno messo in una situazione perfetta e ho dovuto solamente completare il lavoro. Questo successo è davvero speciale, sono davvero contento", le parole a Rai Sport.