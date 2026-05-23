Basket: rissa clamorosa in A2

È finita nel modo peggiore la sfida di gara 3 dei playout di Serie A2. Dopo un rimbalzo e una palla contesa nell'area dei padroni di casa, infatti, il pivot di Ruvo Jacopo Borra ha sferrato alcuni pugni al volto dell'avversario Aristide Landi, dando il via ad un acceso parapiglia sul parquet sedato solo grazie all'intervento di altri giocatori, arbitri e staff tecnici. Landi ha rimediato 11 punti di sutura al volto, Borra è stato squalificato per 3 turni. La società pugliese ha preso "fermamente le distanze da quanto accaduto", scusandosi "con il pubblico presente al PalaMaggetti, in particolare con i tanti bambini sugli spalti, e con l'atleta Aristide Landi per quanto verificatosi".