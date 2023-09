Passione Appennino: Lago Santo Skyrace tra creste, crinali e cascate  

SKYRUNNING

Due distanze agonistiche, prova non competitiva e minitrail per i più piccoli nel menu dell’evento ambientato sull’Appennino Modenese

© Francesco Pierini Appuntamento d’inizio autunno sabato 30 settembre per la seconda edizione di Lago Santo Skyrace, sulla classica traversata del massiccio occidentale del Monte Giovo, all’interno del Parco del Frignano (in provincia di Modena) e nello scenario della conca glaciale del Lago Santo modenese che dà il suo nome all’evento che ha esordito nel 2022, richiamando trecento atleti nella località di Sant’Annapelago. Naturale evoluzione post-emergenza sanitaria di Lago Santo Mountain Race (tre edizioni del 2017 al 2019), l’evento si arricchisce quest’anno di quest’anno di una distanza non competitiva da sei chilometri che si affiancherà ai due percorsi skyrace e trail già collaudati e che, nelle intenzioni di Francesco Misley e del comitato organizzatore Mud&Snow ASD, punta a rendere l’evento ancora più inclusivo e appetibile per una più ampia platea di appassionati della corsa in natura.

© Francesco Pierini

LAGO SANTO SKYRACE

Il percorso della gara principale ha uno sviluppo di 29 chilometri per 2000 metri di dislivello positivo e ben si presta alla modalità “skyrace” in virtù delle rilevanti difficoltà tecniche (piuttosto atipiche per l’Appennino): tratti molto ripidi sia in salita che discesa e un fondo fortemente sconnesso, sui residui detritici del circo glaciale interessato dall’itinerario di gara.

© Francesco Pierini

La prima edizione è stata nobilitata dalla presenza al via di diversi atleti di primo piano come Marco De Gasperi, Daniel Antonioli, Giulio Piana, Matteo Pigoni e soprattutto da quella del vincitore Jean-Baptiste Simukeka. In campo femminile ad imporsi dodici mesi fa la spagnola Anna Comet Pascua che prevalse su altre top runners come Angelika Eckl, Giulia Botti, Donatella Acciaro e Silvia Cortesi.

Ci saremo anche noi di Sportmediaset - l’ultimo giorno di settembre a Pievepelago - per collaudare direttamente in gara le caratteristiche della skyrace modenese e poi raccontarvela su queste pagine.

© Francesco Pierini

SENTIERO DELLE CASCATE TRAIL

A completare il menu agonistico dell’evento Lago Santo Skyrace la prova d’ingresso da 16 chilometri su strade forestali sterrate nelle pinete e faggete della zona. Un percorso molto veloce, ondulato e caratterizzato da un dislivello contenuto, con un fondo totalmente corribile. Più vicina a un cross che a un trail (tanto da poterla affrontare con scarpe da trail leggero o addirittura da strada), questa prova ha un’ottima tradizione nel Modenese e nella Lucchesia e coinvolge un bacino di utenti completamente differente dalle prove più tecniche. Nel 2022 si sono distinti atleti specialisti di questa distanza come Saimir Xhemalaj, Marco Rocchi, Omar Stefani, Gloria Marconi, Michela Tognarini e Vittoria Vandelli.

© Francesco Pierini

WALK&RUN

La nuova non competitiva da sei chilometri si sviluppa sul percorso breve del Sentiero delle Cascate, sempre lungo il Rio Valdarno. Il percorso è considerato un’escursione facile, adatto anche a chi non guarda troppo il cronometro, alle famiglie e ai bambini dai sei anni in su. Solo a questa distanza sarà possibile iscriversi anche la mattina della gara.

MINITRAIL

Anche i bambini e ragazzi dai sei ai quindici anni potranno correre un minitrail dedicato a loro su un percorso di circa un chilometro, disegnato nei pressi della pista da fondo adiacente la partenza dei “grandi”. L’iscrizione alla Mini Lago Santo è gratuita e possibile direttamente sul posto la mattina della gara. Al termine della corsa ai piccoli atleti verrà offerta una merenda con pane e Nutella.

© Francesco Pierini

INFO E ISCRIZIONI

www.lagosantorace.com

Per gli accompagnatori tifosi esiste la possibilità di assistere ai passaggi degli atleti sul percorso sia sul Monte Giovo, a circa un’ora di escursione facile, che dal Lago Santo modenese e dal Lago Baccio, entrambi vicini a un comodo parcheggio e facilmente raggiungibili a piedi.

PARTNERS ISTITUZIONALI

Anche per la seconda edizione partners strategici dell’evento sono ATK Bindings e Scarpa, entra invece come event co-sponsor il Marchio Storico Montana (Gruppo Inalca), leader assoluto in Italia e tra i maggiori players in Europa nel settore delle carni bovine, con sede a Castelvetro di Modena.