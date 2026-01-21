Partnership con vista... sul futuro per Kilian Jornet e Julbo: "Insieme da sempre"

Se oggi l’associazione tra Julbo e Kilian Jornet appare evidente è perché si fonda su una cultura comune profondamente radicata nell’alta montagna.Per Kilian Jornet la performance non si riduce alla velocità o al risultato, nonostante un palmarès senza eguali. Si esprime nell’impegno totale, nella capacità di evolversi in terreni complessi e in quota, in ambienti dove l’errore non è ammesso. Trailrunning, alpinismo, sci alpinismo, sci ripido, traversate impegnative: la sua visione della montagna è globale ed esigente.Questa visione risuona con il DNA di Julbo, la cui storia è stata costruita al fianco di chi va in montagna, sviluppando

equipaggiamenti pensati per proteggere e accompagnare gli atleti nelle condizioni più estreme. Innovazione, rigore, test sul campo e trasmissione del sapere sono al centro di questa cultura condivisa.