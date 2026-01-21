Partnership con vista... sul futuro per Kilian Jornet e Julbo: "Insieme da sempre"

Il fuoriclasse catalano e il brand francese mettono nero su bianco una collaborazione di lunga datadi Redazione
© Toni Perello
KILIAN JORNET X JULBO: NO COINCIDENCE
Alcune relazioni sembrano inevitabili, quasi destinate a stringersi e a svilupparsi. Come la grandezza delle montagne, come le più grandi prestazioni, esse richiedono tempo, costanza e impegno. È così che è nata la partnership tra Julbo e Kilian Jornet. Con il tempo. In modo naturale. Tutto fuorché una coincidenza appunto. Se la fortuna è cieca, l'avventura... ci vede benissimo e Kilian Jornet è il primo a saperlo.
JULBO E KILIAN JORNET: UNA VISIONE CONDIVISA, UNA NUOVA DIMENSIONE
Da oltre vent’anni Julbo vive il trailrunning dall’interno. Sui sentieri, nel fango, all’alba come nel cuore dello sforzo, accanto ai giovani talenti e agli atleti più affermati. Anno dopo anno, il brand ha costruito un radicamento solido e autentico, alimentato dal terreno, dall’innovazione e da un’esigenza costante di performance. Questa rete unica ha reso Julbo un punto di riferimento mondiale nel trailrunning. Oggi l’associazione con Kilian Jornet segna una svolta, un momento chiave. Una partnership che non lascia nulla al caso e deve tutto ad una visione condivisa dello sport, dell’impegno e del superamento dei limiti. Per Julbo rappresenta il compimento di un percorso iniziato oltre due decenni fa e l’apertura di una nuova strada: una notorietà internazionale rafforzata, una portata ancora più globale e un’ambizione dichiarata di spingersi oltre.
© Julbo Ufficio Stampa
L’esigenza di Kilian diventa un motore, un catalizzatore per spingersi oltre nello sviluppo dei prodotti, innovare in modo più preciso, più potente e più sostenibile. Insieme, Julbo e Kilian condividono la stessa responsabilità verso la natura, un terreno di gioco fragile che va rispettato, protetto e difeso. Questa partnership si inserisce in una visione collettiva e strutturata del trailrunning. Dai rookies alle leggende, Julbo continua a sostenere coloro che fanno vibrare la disciplina, senza mai contrapporre generazioni o livelli. Perché è insieme - sul terreno, nello sforzo e nel tempo - che il trail si costruisce, ed è così che Julbo intende continuare ad avanzare, più impegnata che mai.
© Kilian Jornet Photo Archive
LA STORIA COME TESTIMONE
Dal 1° gennaio 2026 Kilian Jornet fa ufficialmente parte del team Julbo. Un esito naturale di una relazione che risale ai primi anni 2000, molto prima che il suo nome diventasse un riferimento assoluto dell’outdoor. Kilian Jornet cresce in montagna, nei Pirenei catalani, all’interno di un rifugio d’alta quota gestito dai suoi genitori. Fin da giovanissimo si muove in ambiente alpino, estate e inverno, con i suoi primi occhiali da ghiacciaio. Julbo, marchio francese nato nel 1888 e pioniere degli occhiali da ghiacciaio progettati per proteggere gli occhi in alta montagna, accompagna da oltre un secolo alpinisti, guide e appassionati di quota.
© Kilian Jornet Photo Archive
I modelli più classici del brand, eredi di questa cultura alpina, fanno già parte dell’equipaggiamento che Kilian indossa durante l’infanzia e l’adolescenza sulle vette dei Pirenei. Già nel 2011, durante gli anni al massimo livello nello sci alpinismo con la FEDME, Kilian Jornet sceglie Aerolite, una delle prime montature mono-lente fotocromatiche sviluppate da Julbo. All’epoca, questo modello incarna un nuovo approccio all’attrezzatura, leggero ed essenziale, in linea con l’emergere del fast & light che Kilian promuove alleggerendo al massimo il proprio equipaggiamento.
© Julbo Ufficio Stampa
GLI STESSI VALORI
Se oggi l’associazione tra Julbo e Kilian Jornet appare evidente è perché si fonda su una cultura comune profondamente radicata nell’alta montagna.Per Kilian Jornet la performance non si riduce alla velocità o al risultato, nonostante un palmarès senza eguali. Si esprime nell’impegno totale, nella capacità di evolversi in terreni complessi e in quota, in ambienti dove l’errore non è ammesso. Trailrunning, alpinismo, sci alpinismo, sci ripido, traversate impegnative: la sua visione della montagna è globale ed esigente.Questa visione risuona con il DNA di Julbo, la cui storia è stata costruita al fianco di chi va in montagna, sviluppando
equipaggiamenti pensati per proteggere e accompagnare gli atleti nelle condizioni più estreme. Innovazione, rigore, test sul campo e trasmissione del sapere sono al centro di questa cultura condivisa.
© Kilian Jornet Photo Archive
“Dai miei primi passi in montagna, da bambino, nei Pirenei dove sono cresciuto e ho imparato a sciare e a correre, ho sempre indossato occhiali Julbo. Mi hanno accompagnato in innumerevoli progetti, tra vette, errori e successi, proteggendo i miei occhi dalle tempeste dell’Himalaya ai ghiacciai abbaglianti delle Alpi. Dopo tutti questi anni, ufficializzare questa collaborazione mi sembra semplicemente naturale". (Kilian Jornet)
© Toni Perello
Seguono i progetti più iconici di Kilian Jornet: una delle sue ascensioni dell’Everest, poi più recentemente Alpine Connections attraverso le Alpi e States of Elevation, un progetto monumentale quest'utimo che collega a piedi e in bicicletta le vette più alte degli Stati Uniti. Senza mai perdersi... di vista, Julbo e Kilian avanzano in parallelo, guidati dalla stessa visione della montagna e dell’impegno.
“La partnership tra Julbo e Kilian Jornet rappresenta una tappa strategica fondamentale per il brand. Ha un senso profondo, perché Kilian incarna valori che condividiamo da sempre con gli atleti della nostra community. Si inserisce in una relazione di lungo termine basata sull’utilizzo reale dei nostri prodotti in condizioni estreme e conferma pienamente il nostro posizionamento in termini di performance e innovazione. Collaborare con Kilian ci permette di accelerare la nostra visibilità internazionale e di elevare ulteriormente i nostri standard di sviluppo prodotto. È una partnership strutturante, orientata alla creazione di valore duraturo e all’ambizione di costruire un brand outdoor globale e impegnato". (Damien Guillobez - CEO Julbo)
© Toni Perello
Oltre ai valori, esistono anche forti legami umani. Avendo vissuto per molti anni a Chamonix, Kilian Jornet condivide molto più di un massiccio con gli atleti Julbo. Progetti, uscite e avventure lo legano da tempo a membri del team come Mathéo Jacquemoud, Vivian Bruchez e Philipp Reiter, compagni di cordata e membri della stessa famiglia alpina. Kilian ha sempre scelto il proprio equipaggiamento per una sola ragione: la sua capacità di rispondere alle esigenze del reale. È questa fedeltà costante e sincera che dà oggi pieno senso all’ufficializzazione di questa partnership. Oggi Kilian è riconosciuto non solo per le sue imprese sportive, ma anche per il suo impegno ambientale. Crescere in montagna gli ha insegnato la fragilità di questi ecosistemi. Oggi lavora attivamente per la loro tutela, in particolare attraverso la Kilian Jornet Foundation.
© Julbo Ufficio Stampa
AVANZARE INSIEME
L’associazione tra Julbo e Kilian Jornet va ben oltre una semplice partnership sportiva. Già quest’anno, una collezione “Kilian Jornet Series” sarà disponibile a partire dal mese di marzo. Negli anni a venire, da questa collaborazione nasceranno prodotti in grado di superare l’esistente per rispondere alle esigenze dei praticanti outdoor più impegnati.
FUORI DAL NORMALE: I PRINCIPALI SUCCESSI SPORTIVI DI KILIAN
4 volte vincitore di UTMB Ultra Trail du Mont-Blanc (Francia, Italia e Svizzera)
7 volte campione del mondo di skyrunning
4 volte campione del mondo di scialpinismo
5 volte vincitore della Hardrock 100 Mile Endurance Run (USA)
PRINCIPALI REALIZZAZIONI ALPINISTICHE
Himalaya: doppia ascensione dell’Everest in una settimana
Alpine Connections (2024): concatenamento di tutte le 82 vette alpine oltre i quattromila metri nell'arco di soli 19 giorni
States of Elevation (2025): concatenamento dei 72 "fourteeners" degli Stati Uniti in 31 giorni, per un totale di 5145 chilometri e 123.045 metri di dislivello coperti esclusivamente a piedi e in bicicletta.
© Julbo Ufficio Stampa
JULBO
Fondata nel 1888 da Jules Baud, Julbo sin dalla creazione ha registrato un continuo trend di crescita affermandosi nel mercato dell’outdoor con prodotti altamente tecnici e innovativi. Dopo centotrent'anni di storia, oggi Julbo si conferma come uno dei marchi di riferimento nel mercato degli occhiali sportivi: sia nella stagione estiva che in quella della neve. Un prodotto che nasce in Francia ma che viene esportato in oltre ottanta Paesi. Alta tecnicità, innovazione, comfort e cura dei dettagli sono alla base delle linee di occhiali Julbo.