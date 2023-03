Pari e dispari: scommessa vincente per Rosetta Skyrace e Valgerola Vertical

SKYRUNNING

Finale d'estate a tinte tricolori sulle Orobie Valtellinesi

© Davide Ferrari Stesso weekend, nuovo format per International Rosetta Skyrace che - seguendo il sentiero tracciato da altri grandi eventi e in fondo facendo di necessità virtù - passa alla cadenza biennale, però applicando un’interessante variazione sul tema. La grande classica disegnata sugli alpeggi della Valle del Bitto andrà da qui in avanti in scena negli anni pari, ma il suo posto verrà… tenuto in caldo in quelli dispari dal nuovissimo Valgerola Vertical con partenza da Rasura e arrivo fissato in vetta alla Rosetta, sulla quale di fatto gli skyrunners continueranno a mettere “regolarmente” piede ogni singola estate!

© Davide Ferrari

Visto l’elevato livello organizzativo che da sempre contraddistingue Sport Race Valtellina, FISky (Federazione Italiana Skyrunning) ha voluto subito premiare Massimo Zugnoni e il suo staff assegnando loro i tricolori vertical giovanili e assoluti. Questo il primo commento del numero uno di Sport Race:

“Lo ammetto, non è stata una scelta facile, ma dopo oltre quindici anni avevamo bisogno di nuovi stimoli. Seguendo il trend di molti altri eventi outdoor legati al mondo della montagna, anche il nostro comitato organizzatore ha quindi deciso di proporre International Rosetta Skyrace a cadenza biennale: negli anni pari la gara lunga, in quelli dispari la sua versione only up. Già dalla denominazione scelta quest’ultima vuole essere rappresentativa di tutta la valle. La data da segnarsi è quella di sabato 2 settembre. Partiremo in tarda mattinata con la prova giovani che arriverà sino al Bar Bianco e nel primo pomeriggio sarà la volta del settore assoluto. La logistica è stata pensata per avere tanto pubblico in quota e una bella festa post gara”.

© Phil Gale

Ancora una volta le vette orobiche alle porte di Valtellina vedranno quindi confrontarsi i migliori skyrunners in una gara di assoluto prestigio. Le competizioni tricolori 2023 di specialità andranno in scena su un tracciato molto panoramico e spettacolare da cinque chilometri e trecento metri di sviluppo (1240 metri D+) per le categorie assolute. Per gli Under 18 invece il menu è praticamente dimezzato ma anche per questo ancor più concentrato: prevede infatti due chilometri e ottocento metri per 575 metri di dislivello positivo. Entrambi gli itinerari ripercorreranno antichi sentieri e mulattiere della Valle del Bitto, all’interno del Parco delle Orobie Valtellinesi.

© Davide Ferrari

Le iscrizioni apriranno il primo giorno di luglio, contestualmente ai primi… test run dei candidati ai titoli tricolori, ma non solo a loro! Maggiori informazioni le si potranno avere a breve sul sito www.rosettaskyrace.it