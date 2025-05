Strasburgo a un passo da uno dei migliori giovani della Championship

Conrad Jaden Egan-Riley vicino allo Strasburgo. Il giocatore si è conteso fino all'ultimo il premio di miglior giovane della Championship (serie B inglese) con Jobe Bellingham, fratello di Jude e centrocampista del Sunderland. Egan-Riley ha raggiunto il traguardo della promozione in Premier League con il Burnley. La stampa francese riferisce che il ventiduenne sarebbe vicino ad accasarsi allo Strasburgo, che a una giornata dal termine della Ligue 1 è in lotta per un posto in Champions League.