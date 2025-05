Giro d'Italia, Mads Pedersen anticipa Edoardo Zambanini e conquista la quinta tappa

Terza piazza per Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) che ha anticipato il venezuelano Orluis Aular (Movistar Team), mentre in chiave italiana va segnalato il quinto posto di Filippo Fiorelli (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) e il nono di Damiano Caruso (Bahrein-Victorius). In classifica generale Pedersen allunga portando a diciassette i secondi di vantaggio su Roglic e ventiquattro su Vacek.