Tour de France: torna finale su Champs-Élysées, c'è salita Montmartre

L'ultima tappa dello scorso anno si è svolta fuori Parigi per la prima volta dal 1905 a causa di una concomitanza con le Olimpiadi, spostandosi invece a Nizza. Per motivi di sicurezza e logistici, la capitale francese non ha avuto il suo tradizionale arrivo del Tour sugli Champs-Élysées. Il viale, famoso in tutto il mondo, è tornato in programma quest'anno per la conclusione dei 3.320 km del percorso.