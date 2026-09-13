Moto3, GP Misano: ottava meraviglia di Quiles, Bertelle ai piedi del podio

Tripletta spagnola, l'ennesima a Misano per il GP della Moto3. A spuntarla nella sfida a tre per dividersi i gradini del podio è stato Maximo Quiles, che ha bruciato al fotofinish David Almansa, secondo per 21 millesimi. Brian Uriarte si è piazzato terzo e leggermente staccato. Una vittoria, l'ottava della stagione, pesantissima per Quiles, che allunga in classifica generale anche grazie allo "zero" di Alvaro Carpe, caduto dopo poche curve e alla fine 17° al termine di una coraggiosa rimonta. Adesso il primo degli inseguitori è proprio Almansa, ma staccato di 107 punti.