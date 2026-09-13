Moto3, GP Misano: ottava meraviglia di Quiles, Bertelle ai piedi del podio

13 Set 2026 - 12:07
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Tripletta spagnola, l'ennesima a Misano per il GP della Moto3. A spuntarla nella sfida a tre per dividersi i gradini del podio è stato Maximo Quiles, che ha bruciato al fotofinish David Almansa, secondo per 21 millesimi. Brian Uriarte si è piazzato terzo e leggermente staccato. Una vittoria, l'ottava della stagione, pesantissima per Quiles, che allunga in classifica generale anche grazie allo "zero" di Alvaro Carpe, caduto dopo poche curve e alla fine 17° al termine di una coraggiosa rimonta. Adesso il primo degli inseguitori è proprio Almansa, ma staccato di 107 punti.

A difendere i colori italiani è stato Matteo Bertelle, che ha lottato nel gruppetto alle spalle dei tre fuggitivi e alla fine ha chiuso quarto nella volata con Valentin Perrone, Rico Salmela e Joel Kelso. Più lontano Guido Pini, solo 19° al traguardo, mentre Nicola Carraro è caduto al primo giro dopo un contatto con Rammerstorfer.

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