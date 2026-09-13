Andy Carroll smaschera Rooney: "Beveva e fumava in ritiro con Capello"

Nell’autobiografia di Andy Carroll emergono dei dettagli davvero particolari sul modo in cui Wayne Rooney, ex stella del Manchester United, trascorreva il suo tempo libero nel ritiro inglese: "Quando eravamo in ritiro agli ordini di Capello, lo trovavo sdraiato in camera che guardava la Tv mentre fumava e beveva. Era circondato da pacchetti di sigarette, casse di birra e bottiglie di vino, tutte cose che si faceva consegnare direttamente in stanza dal direttore dell'hotel. Lui rompeva così la monotonia: preferiva farsi un paio di drink invece che trascorrere il tempo fissando i muri della sua stanza".