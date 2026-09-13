Andy Carroll smaschera Rooney: "Beveva e fumava in ritiro con Capello"

13 Set 2026 - 11:57
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Nell’autobiografia di Andy Carroll emergono dei dettagli davvero particolari sul modo in cui Wayne Rooney, ex stella del Manchester United, trascorreva il suo tempo libero nel ritiro inglese: "Quando eravamo in ritiro agli ordini di Capello, lo trovavo sdraiato in camera che guardava la Tv mentre fumava e beveva. Era circondato da pacchetti di sigarette, casse di birra e bottiglie di vino, tutte cose che si faceva consegnare direttamente in stanza dal direttore dell'hotel. Lui rompeva così la monotonia: preferiva farsi un paio di drink invece che trascorrere il tempo fissando i muri della sua stanza". 

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