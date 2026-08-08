IL RETROSCENA

Allarme sicurezza ai Mondiali: svelato il piano per un attentato a Messi

Un rapporto della polizia Usa rivela i dettagli sui pericoli sventati da FBI e forze dell'ordine durante la competizione iridata

08 Ago 2026 - 12:02
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 20
© afp
© afp
© afp

© afp

© afp

I retroscena sulla sicurezza dell'ultimo Mondiale di calcio dipingono un quadro inquietante dietro le quinte del grande torneo iridato. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, un rapporto redatto dalla polizia statunitense ha svelato infatti i dettagli degli interventi condotti in sinergia da FBI e IPCC (Centro per la Cooperazione Polizia Internazionale) per neutralizzare una serie di minacce ad alto rischio rivolte a giocatori e arbitri durante il torneo.

Il piano contro Messi

 Il calciatore più preso di mira in assoluto è stato Lionel Messi. Prima della sfida della fase a gironi tra Argentina e Giordania, una chiamata arrivata all'aeroporto di Dallas ha fatto scattare l'allerta rossa: un uomo ha minacciato di fare irruzione nello stadio con due complici, armato di un fucile d'assalto AR-15 e bombe artigianali, indicando esplicitamente il fuoriclasse argentino come bersaglio.

Altro allarme prima dell'ottavo di finale tra Argentina ed Egitto: un sospetto ha pubblicato sui social un messaggio agghiacciante: "Entrerò nell'Atlanta Stadium e farò saltare in aria Messi con quattro bombe legate al corpo". Durante la stessa partita, una telefonata anonima ha segnalato ordigni nascosti nei cestini delle tribune. L'intervento delle unità cinofile antiesplosivo ha fortunatamente confermato che si trattava di un falso allarme.

© Foto da web

© Foto da web

Incubo sicurezza per CR7

 Non solo Messi: anche Cristiano Ronaldo è finito nel mirino delle forze dell'ordine, seppur per episodi legati a falle nel sistema di protezione. La Fifa ha infatti allertato l'FBI per la presenza di un soggetto sospetto che chiedeva informazioni riservate sull'hotel della nazionale portoghese. L'uomo è stato individuato e arrestato due giorni dopo dalla polizia di Houston proprio all'interno della struttura ricettiva della squadra.

A Toronto si è verificato un secondo episodio: un individuo è stato fermato mentre tentava di infilarsi nell'ascensore riservato al portoghese, giustificandosi poi dicendo di voler soltanto scattare un selfie con il suo idolo.

Tempesta d'odio sugli arbitri

 A pagare un prezzo altissimo sono stati anche i direttori di gara. Il fischietto francese François Letexier, finito al centro delle polemiche dopo aver diretto la sfida tra Argentina ed Egitto, è stato travolto da una valanga di oltre 6.000 messaggi di odio e minacce di morte sul suo numero personale di WhatsApp.

La stessa identica sorte è toccata al collega Willy Delajod, impegnato al Var nella medesima sfida. La gravità delle intimidazioni ha costretto le autorità francesi a predisporre misure di scorta e protezione speciale per la sicurezza delle loro abitazioni e delle rispettive famiglie.

videovideo
messi
mondiali
argentina

Ultimi video

01:14
Chivu sul mercato

Chivu sul mercato

01:44
Il pensiero di Fabregas

Il pensiero di Fabregas

01:40
Il poker dei "campioni"

Il poker dei "campioni"

01:48
Napoli, lavori in corso

Napoli, lavori in corso

01:41
Milan, test Chelsea

Milan, test Chelsea

00:42
MCH ARNALDI KO A MONTREAL 8/8 MCH

Arnaldi fuori a Montreal: eliminato da Griekspoor in rimonta

01:29
MCH BAYERN MONACO-ASTON VILLA MCH

Il Bayern batte 2-1 l'Aston Villa, in gol Kim e Luis Diaz

03:33
MCH MELBOURNE CITY-PALERMO MCH

Aspettando la Juve, il Palermo batte 2-0 il Melbourne City

02:23
Ecco la nuova strategia del Galatasaray per convincere Leao e il Milan

Ecco la nuova strategia del Galatasaray per convincere Leao e il Milan

01:33
Gattuso si gode Ratkov

Gattuso si gode Ratkov

02:09
Piccole star in serie A

Piccole star in serie A

01:45
Napoli, guarda che Lucca

Napoli, guarda che Lucca

01:30
Nkunku torna al gol

Nkunku torna al gol

01:34
Amorim non si nasconde

Amorim non si nasconde

02:30
Mastantuono fa impazzire

Fiorentina, ufficiale arrivo Mastantuono: "Colpo da sogno"

01:14
Chivu sul mercato

Chivu sul mercato

I più visti di Calcio

Leao, Pavard e non solo

Leao, Pavard e non solo

MCH GOL NAPOLI-OSASUNA 5/8 MCH

Napoli-Osasuna 2-1: gli highlights dell'amichevole

Leao contro tifoso turco

Leao contro tifoso turco

CLIP STUDIO ACCOMANDO SU ZIRKZEE-JUVE PER SITO/INFINITY 5/8 SRV

Accomando: "Dopo Kolo Muani e Alajbegovic, in attacco la Juve pensa a…"

RULLO/13 HL MILAN-INTER 5/8 SRV

Milan-Inter 1-1: gli highlights del derby di Perth

Ecco la Roma che verrà

Ecco la Roma che verrà

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:08
“Credo moltissimo in Riccardo Cassano”: chi è il 2008 che ha stregato Fabregas
11:43
Rowe: "Bologna, per te canterò Dalla! Tedesco? Con lui devi stare attento a..."
10:48
Juventus-Inter, le probabili formazioni: Alajbegovic dal 1', Gatti out. Iddrissou avanti su Bonny per affiancare Pio
Ismael Bennacer - niente riscatto del Marsiglia, ma De Zerbi vorrebbe rinnovare il prestito o averlo con uno sconto importante
10:41
Bennacer saluta il Milan e i suoi tifosi con un post sui social: "Non è finita..."
Gianni Infantino
09:21
Infantino sotto accusa, dall’Inghilterra: "Fece pagare dalla Uefa una super liquidazione per l'amante"