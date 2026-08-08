Allarme sicurezza ai Mondiali: svelato il piano per un attentato a Messi

Il calciatore più preso di mira in assoluto è stato Lionel Messi. Prima della sfida della fase a gironi tra Argentina e Giordania, una chiamata arrivata all'aeroporto di Dallas ha fatto scattare l'allerta rossa: un uomo ha minacciato di fare irruzione nello stadio con due complici, armato di un fucile d'assalto AR-15 e bombe artigianali, indicando esplicitamente il fuoriclasse argentino come bersaglio.