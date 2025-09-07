Oliena SkyTrail, estate senza fine sul Supramonte della Sardegna

La prova regina di Oliena Sky Trail è un vero viaggio nel cuore selvaggio del Supramonte. Un percorso tecnico e spettacolare che alterna salite impegnative, tratti in cresta e discese veloci, con passaggi simbolici su Monte Corrasi (montagna simbolo di Oliena e massima elevazione del massiccio) e panorami che spaziano dalla valle di Lanaitho alla cresta di punta Duavidda. Pensata per skyrunners esperti, la Ultra Sky mette alla prova resistenza, tecnica e capacità di orientamento.