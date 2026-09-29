Biliardo, l'ex campione del mondo Dott condannato per pedofilia

Il 49enne Dott è stato riconosciuto colpevole di fronte all'Alta Corte Edimburgo di atti osceni e libidinosi commessi fra il 1993 e il 2006 nei confronti di almeno una bambina e un bambino. La vicenda è stata seguita con grande visibilità dai media. Al momento della sentenza e prima di uscire dall'aula del tribunale per tornare in prigione, l'ex campione - come riferito dai giornalisti presenti all'udienza finale - non ha mostrato alcuna emozione.