Udinese: lesione al bicipite femorale per Zaniolo, un mese di stop

Un mese di stop per Niccolò Zaniolo. L'attaccante dell'Udinese, che nei giorni scorsi aveva lasciato il ritiro della Nazionale a Coverciano per problemi fisici, è alle prese con una lesione al bicipite femorale della coscia destra. "Il calciatore - riferisce il club friulano - ha iniziato l’iter riabilitativo a Udine e sarà a disposizione nel giro di 3/4 settimane". Le prossime partite dei bianconeri sono: Torino (12 ottobre), Lecce (16), Milan (25), Parma (28) e Roma (31). L'Udinese dovrà fare a meno anche di Idrissa Gueye, che nel corso dell'amichevole contro il Pogon "ha riportato una distorsione alla caviglia. Il calciatore ha iniziato l'iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente".