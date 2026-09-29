L'ANNUNCIO

Parma: ufficiale Gilardino nuovo allenatore, contratto fino a fine stagione con opzione

Il nuovo tecnico ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione, con un’opzione in favore del Club per due ulteriori stagioni

29 Set 2026 - 15:51
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Il ritorno del grande ex. Ora è ufficiale: il Parma ha affidato la panchina ad Alberto Gilardino, che con la maglia gialloblù ha giocato 116 partite e realizzato 56 gol tra il 2002 e il 2005. "Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma Calcio 1913 - si legge nel comunicato del club emiliano - Il nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un’opzione in favore del Club per due ulteriori stagioni sportive". Campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, Gilardino ha rescisso lunedì il contratto che ancora lo legava al Pisa (esonerato a febbraio 2026) e ora prende il posto di Carlos Cuesta. "Sono felicissimo", ha detto Gilardino all'arrivo a Parma lunedì sera.

Dello staff tecnico di Gilardino faranno parte l'allenatore in seconda Gaetano Caridi, il collaboratore tecnico Francesco Valiani, il preparatore atletico Antonio Bovenzi e il match analyst Mirco Vecchi. "Ad Alberto Gilardino e a tutto lo staff il più caloroso benvenuto da parte del Presidente Kyle J. Krause, del CEO Federico Cherubini e di tutta la società per l’inizio di questa nuova avventura a tinte gialloblu", l'augurio della società gialloblù".

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