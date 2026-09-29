Caso plusvalenze, assolti l'Udinese e i suoi dirigenti per l'operazione Mandragora con la Juve

Si chiude con tre assoluzioni il procedimento giudiziario sul caso plusvalenze legato alle operazioni sul calciatore Rolando Mandragora. Il Gup del Tribunale di Udine ha assolto il presidente dell'Udinese, Franco Soldati, e il vicepresidente, Stefano Campoccia, perché "il fatto non è previsto dalla legge come reato". Assolta anche Udinese Calcio "perché il fatto non sussiste". La Procura aveva chiesto due anni di reclusione per Soldati e Campoccia e una sanzione di 500 mila euro per la società. Le accuse riguardavano, a vario titolo, falso in comunicazione sociale, dichiarazione fraudolenta ed evasione dell'Ires. Al centro del procedimento le operazioni relative a Mandragora, acquistato dalla Juventus nel 2018 e tornato a Torino due anni dopo.