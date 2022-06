Noblesse oblige: De Gasperi e Desco spopolano nella Valle Intrasca Mix  

CORSA IN MONTAGNA

Montani-Bertoncini e Gioco-Regis vincono la 46esima edizione del classico appuntamento di Verbania, sul Lago Maggiore.

È tornata e lo ha fatto in grande stile, con oltre cinquecento iscritti: Maratona della Valle Intrasca, un must della corsa in montagna! Duecento le coppie al via nella distanza lunga da 33 chilometri e 750 metri, cinquanta le squadre ai nastri di partenza nella Mezza Valle Intrasca da 17 chilometri e 300 metri. Molte le formazioni protagoniste di una straordinaria giornata di trail running attraverso i sentieri che da Verbania - sponda piemnontese del Lago Maggiore - portano sui monti del Parco Nazionale Val Grande, l’ara wilderness più estesa d‘Italia. © Lorenzini DiscoveryAlps.it

Partiamo dalla prova regina, la “Valle Intrasca” propriamente detta, con dislivello positivo di 1650 metri. Gara emozionante fin dai primi chilometri, decisa dopo il GPM del Piancavallone. Fino a quel punto infatti, a quota 1500, due coppie si erano contese la vittoria finale, ma in discesa il team composto da Riccardo Montani e Mattia Bertoncini ha allungato su Luca Ronchi-Roberto Giacomotti, andando a vincere in due ore, 56 minuti e 40 secondi.

© Lorenzini DiscoveryAlps.it

Resta quindi imbattuto il record del 2019, di poco superiore alle due ore e cinquanta minuti. In campo femminile la vittoria è andata a Martina Gioco e Chiara Regis, con il tempo di tre ore, 57 minuti e 27 secondi (23esima posizione assoluta). In centinaia hanno sostenuto i concorrenti al Piancavallone ed al mitico passaggio del Pizzo Pernice. L’arrivo a Verbania non è stato da meno, con una folla in festa che ha accolto applaudendoli i protagonisti di giornata.

© Lorenzini DiscoveryAlps.it

La coppia più attesa, quella composta da Elisa Desco e Marco de Gasperi - dieci titoli mondiali di corsa in montagna in due! - non ha deluso le aspettative, andando a vincere Valle Intrasca Mix con il fantastico tempo finale di tre ore, 26 minuti e 46 secondi, che ha permesso loro di sfiorare il podio assoluto (quarto posto).

© Lorenzini DiscoveryAlps.it

Nella prova sulla distanza della mezza maratona (475 metri D+) Lubin Grosbuis e Alessandro Losa si sono imposti tra gli uomini in un’ora, 17 minuti e due secondi. In campo femminile gradino più alto del podio per Alessandra Sciacca e Alessia Minazzi, al traguardo di Piazza Ranzoni - a Verbania Intra - in un’ora, 46 minuti e 21 secondi (18esima posizione della classifica generale). Chiude il quadro della “Mezza” la coppia mista composta da Alessandro Borgotti e Giulia Ronchi, che fermano il cronometro sul finish time di un’ora, 32 minuti e 51 secondi, entrando anche (all’ottava posizione) nella classifica finale.

© Lorenzini DiscoveryAlps.it

Grande soddisfazione per il comitato organizzatore dei CAI Verbano Intra che ha visto rinascere la Maratona della Valle Intrasca, come sottolineato da Marco Canetta, Presidente del Comitato Organizzatore:

“Ripartivamo praticamente da zero, dopo due anni di stop forzato, e questa quarantaseiesima edizione ci ha regalato emozioni intense, con oltre cinquecento concorrenti al via. Un sentito ringraziamento va a tutti gli sponsors ed alle istituzioni locali che sostengono la Maratona. Un grazie di cuore anche numerosi volontari, insieme al pubblico di tifosi, vera anima di questa magnifica festa dello sport. L’appuntamento è per domenica 4 giugno 2023”.

VALLE INTRASCA

Podio maschile

Riccardo Montani e Mattia Bertoncini 02:56:40

Luca Ronchi e Roberto Giacomotti 03:04:14

Alberto Comazzi e Ennio Frassetti 03:08:13

Podio femminile

Martina Giuoco e Chiara Regis 03:57:27

Veronica Riccio e Chiara Cerlini 04:06:00

Alice Rolla e Alice Sauda 04:09:35

Podio Mista

Elisa Desco e Marco De Gasperi 03:26:46

Saverio Ottolini e Giulia Saggine 03:41:21

Chiara Galli e Michel Bettazzoli 03:51:27

MEZZA MARATONA

Podio maschile

Lubin Grosbuis e Alessandro Losa 01:17:02

Andrea Menegaz e Bourama Coulibaly 01:18:38

Claudio Guglielminetti e Federico Poletti 01:22:50

Podio femminile

Alessandra Sciacca e Alessia Minazzi 01:46:21

Alice Grandi e Francesca Zappella 01:51:23

Arianna Corda e Fabiana Matli 02:06:13

Podio Mista

Alessandro Borgotti e Giulia Ronchi 01:32:51

Simone Pasquali e Michela Pieri 01:40:52

Luca Paganoni e Claudia Giacomotti 01:45:25