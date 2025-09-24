Night Run Monzino Milano, torna la corsa del cuore

Una serata all'insegna di sport, benessere e prevenzione e nel Parco CityLifedi Stefano Gatti
Ci vediamo sabato sera in... Centro! Appuntamento nella serata di sabato 27 settembre a Milano per la quinta edizione di Night Run Monzino, la “corsa del cuore” pensata dal Centro Cardiologico Monzino IRCCS (uno dei migliori centri cardiologici al mondo) allo scopo di promuovere gli stili di vita che ci fanno sentire meglio e proteggono la nostra salute, come appunto l’attività fisica e lo sport. L’evento che apre a Milano la stagione autunnale del divertimento e del benessere attraverso la corsa e uno stile di vita sano è stato presentato presso CityLife Shopping District. Night Run Monzino gode del patrocinio del Comune di Milano ed è già un classico appuntamento di inizio autunno con un trend di crescita costante e migliaia di partecipanti al suo attivo.
Nel vero senso della parola, cuore pulsante della manifestazione sarà il Parco CityLife con la sua tranquillità e lo spettacolo dei grattacieli che s’illuminano con il far della sera: il momento perfetto per ritrovarsi, divertirsi e pensare a prevenzione e benessere. Fare del bene a sé stessi facendo sport: è questa la grande magia di Night Run Monzino che rientra nel programma di eventi della Milano Heart Week in pieno svolgimento (da lunedì 22 a venerdì 26 settembre) e in avvicinamento alla Giornata Mondiale del Cuore, istituita lunedì 29 settembre dalla World Heart Federation per sensibilizzare i cittadini di tutto il mondo sulle diverse e innovative possibilità di prevenire le malattie cardiovascolari e proteggere il proprio cuore.
“La Night Run è per noi l’occasione perfetta per trasmettere il messaggio della prevenzione. Il termine stesso 'prevenzione' ha cambiato significato: non più o non solo protezione dalla malattia nell’età a rischio, ma miglioramento degli stili di vita durante tutto l’arco della vita, sin dalle scuole elementari. Dobbiamo insegnare ai nostri bambini a muoversi, a mangiare correttamente, a dedicarsi ad attività creative. D’altra parte, anche per gli adulti si è aperta una nuova era della prevenzione, grazie alle tecnologie portatili oggi disponibili, ai nuovi farmaci ed alla maggiore consapevolezza appunto dell’importanza dell’esercizio fisico. I medici, gli infermieri e il personale tutto del Monzino anche quest’anno parteciperà in massa alla Night Run”. (Prof. Giulio Pompilio - Direttore Scientifico Monzino)
RUNNING&WALKING
Una serata dedicata al benessere ed alla prevenzione nella quale trovano spazio due manifestazioni non competitive da cinque e da dieci chilometri. I partecipanti della distanza più breve completeranno un giro, mentre saranno due giri per i più allenati, con un percorso che sfila all’interno del Parco CityLife, quartiere-simbolo della rinascita urbana con i suoi grattacieli d’autore immersi in un parco monumentale che è scrigno di arte, design e architettura. Un tracciato che offre un’esperienza unica di corsa notturna tra le luci e l’energia della città. Lungo il percorso - che attraverserà anche CityLife Shopping District - saranno allestiti cinque punti Wow, con luci e musica a rendere la serata ancora più divertente ed emozionante.
PROGRAMMA
Il Parco CityLife sabato 27 settembre farà da cornice al Villaggio del Cuore in Piazza Tre Torri Alta, a partire dalle ore 14.00, con molteplici attività a cura del Centro Cardiologico Monzino per la promozione della prevenzione. A partire dalle ore 17.00 si alterneranno sul palco (fino alle ore 19.00) diverse attività d’intrattenimento con musica, giochi e danze. La partenza della corsa è fissata alle 19.00. I partecipanti potranno usufruire di sconti e promozioni speciali presso i negozi e i punti ristorazione di CityLife Shopping District, presentando il pettorale della gara. L’elenco completo delle promozioni sarà disponibile inquadrando il QR code riportato sul leaflet di CityLife Shopping District, incluso all’interno delle sacche gara.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte sulla pagina web ufficiale dell’evento fino alle 23:59 di giovedì 25 settembre o fino al raggiungimento del numero massimo di 1500 partecipanti, al netto dei minori di quattordici anni. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi al Villaggio Gara nella giornata di sabato 27 settembre, dalle 14.00 alle 18.00. Da lunedì 22 a mercoledì 24 settembre (orario 12.00-20.00) si potranno ricevere informazioni presso il desk dedicato all’interno della Mall di CityLife Shopping District. Presso lo stesso desk sarà possibile ritirare le sacche gara giovedì 25 e venerdì 26 settembre dalle ore 12.00 alle ore 20.00.
DICHIARAZIONI
“CityLife è un luogo pensato per vivere la città all’insegna del benessere, della socialità e dello sport. LNight Run Monzino rappresenta perfettamente questo spirito: un appuntamento aperto a tutti, che unisce la bellezza del nostro parco urbano all’importanza della prevenzione e della salute. Siamo quindi orgogliosi di ospitare anche quest'anno un evento che, attraverso lo sport, porta un messaggio così forte e positivo alla città”. (Roberto Russo - AD Smart City Life)
“Night Run Monzino è una manifestazione a cui partecipiamo con grandissimo piacere perché nel suo DNA ci sono valori che anche noi e i nostri brand coltiviamo con passione e dedizione: sportività, dinamismo e ambizione di alzare costantemente l’asticella della qualità del servizio ai nostri clienti. A testimonianza di quanto crediamo sia importante lo sport e l’attività fisica per il benessere dei nostri collaboratori, abbiamo deciso di supportare e incentivare la pratica del running creando un Club BYmyCAR, così che si possa creare un circolo virtuoso”. (Gianfranco De Cesaris - AD BYmyCAR)
“La nostra partecipazione a Night Run Monzino è un esempio concreto del nostro impegno per la responsabilità sociale. Siamo un’azienda che mette al centro le persone, promuovendo il benessere e la prevenzione, sia al nostro interno che nella collettività. Questo appuntamento che unisce sport e salute ci offre l’opportunità di trasformare i nostri valori in un’esperienza condivisa e coinvolgente, all'interno di un contesto urbano ricco di spazi verdi che riflettono perfettamente la nostra attenzione per l’ambiente, l’altro fronte sul quale lavoriamo per generare un impatto positivo nel lungo termine”. (Valentina Magi - Direttrice Marketing Ricoh Italia)
Decathlon e i suoi team lavorano dal 1976 per realizzare un'ambizione costante: Move people through the wonders of sport, per aiutare le persone a essere più sane e più felici in un futuro sostenibile.
“Siamo fieri di essere partner per la prima volta in questo evento. Siamo sul territorio da più di trent'anni, nella nostra 'mission' spicca il coinvolgimento di tutta la popolazione, di qualunque età e lo abbiamo già fatto collaborando con sei eventi qui a Milano e provincia. Stiamo lavorando molto all'interno degli istituti scolastici perché l'indice di sportività è in forte riduzione: è un tema molto caldo, per spingere il quale proporremo test e giochi nel villaggio della Night Run Monzino. Ci saranno anche attività di riscaldamento pre-gara”. (Daniele Perdon - Store Manager Decathlon Milano Portello)
Centro Cardiologico Monzino
Il Centro Cardiologico Monzino è considerato uno dei migliori centri cardiologici al mondo ed è l’ospedale del cuore di Milano. È l’unico IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) monospecialistico cardiologico del Paese: un “ospedale di ricerca” esclusivamente dedicato alle malattie cardiovascolari e che dunque dispone al suo interno di tutte le competenze e le tecnologie necessarie per offrire le terapie all’avanguardia internazionale. Il Monzino promuove la Night Run con l’obiettivo di sensibilizzare ed educare alla prevenzione cardiovascolare, che identifica l’attività fisica come uno dei suoi capisaldi: correre fa bene al cuore.
Smart CityLife
Allo scopo di mantenere e gestire il parco e le aree pubbliche del quartiere CityLife, è stata fondata SmartCityLife Srl i cui soci sono CityLife S.p.A., Generali Real Estate e Allianz - proprietari degli immobili del distretto direzionale di Piazza Tre Torri. SmartCityLife Srl mette a frutto la conoscenza approfondita del quartiere, acquisita a partire dal 2006 da CityLife S.p.A. quale soggetto attuatore del progetto di sviluppo, e la governance fondata sulla collaborazione virtuosa tra pubblico e privato. L’obiettivo della società non è solo quello della cura e gestione del parco, ma di diventare un laboratorio in tema di innovazione e smart cities al fine di costruire una community di primo piano in Europa, attraverso l’implementazione di nuove tecnologie che, integrate con una piattaforma digitale, consentano di migliorare ancor più l’esperienza per gli utenti del quartiere e portare benefici ai cittadini in termini di qualità della vita e sostenibilità ambientale e sociale. Con l’obiettivo di vivere in maniera smart il quartiere è stata creata l'App SmartCityLife che permette agli utenti di scoprire l’intero quartiere e restare sempre aggiornati sugli eventi e non solo.
CityLife Shopping District
CityLife Shopping District è il più grande distretto commerciale urbano d'Italia, caratterizzato da un’offerta premium, trasversale e accessibile, volta a creare un’esperienza di shopping & leisure irripetibile. Con una superficie commerciale utile di 32mila metri quadrati e un bacino di utenza di due milioni e mezzo di persone, CityLife Shopping District ospita brand e retailer nazionali e internazionali, nonché marchi nuovi per il mercato italiano. Grazie alla sua unicità sia dal punto di vista commerciale che architettonico, il progetto ha saputo incontrare l’interesse degli operatori e dare valore aggiunto alla città di Milano nel suo insieme. Immerso nel secondo Parco pubblico della città, CityLife Shopping District è inserito in un quartiere interamente pedonale, con viabilità e parcheggi interrati.
BYmyCAR Milano
BYmyCAR Milano è la prima concessionaria in Italia del BYmyCAR Group, gruppo leader europeo nella vendita di automobili e primo gruppo francese a livello europeo. A Milano abbiamo tre punti vendita distribuiti sul territorio in grado di venire incontro alle esigenze Premium di mobilità grazie ai marchi BMW, BMWi, M, MINI, BMW Motorrad e un’ampia offerta di veicoli usati. Nel DNA dell'azienda ci sono la ricerca dell'eccellenza per assicurare la soddisfazione dei nostri clienti.
