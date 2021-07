Nadir Maguet e Camilla Magliano svettano nel vertical, vittoria di Jacques Chanoine e Giulia Sapia sulla lunga distanza  

TRAILRUNNING

Grandi nomi al via del vertical che ha chiuso il weekend a tutto trail di La Thuile, Simone Peyracchia e Fabiola Conti vincono la prova breve.

di

STEFANO GATTI

Tradizionale appuntamento dell’estate, La Thuile Trail ha dato vita ad un fine settimana particolarmente assortito, con le due prove da sessanta e venticinque chilometri sulle montagne dominate dal gruppo del Rutor ed un durissimo vertical onorato sia al maschile che al femminile da un lista di partenti di livello assoluto ed ambientato sul ripidissimo pendio della pista che in inverno ospita altri campioni: quelli della Coppa del Mondo di sci alpino.

La giornata di sabato 24 luglio comincia presto con la prova di endurance, l’Ultra Trail da 60 chilometri di sviluppo per 3500 metri di dislivello positivo. Al via dal centro del paese, alle sei del mattino, una novantina di atleti. Dopo aver percorso la prima parte del tracciato (in comune con la 25K) ed essere passati dal traguardo della prova corta, i trailrunners impegnati sulla distanza maggiore hanno continuato la corsa attraverso il vallone di Youla diretti al Colle di Berrio Blanc e successivamente alla quota massima dell’itinerario, i 2800 metri del Mont Fortin, per puntare in direzione di Col Chavanne, percorrere tutto l’omonimo vallone costeggiando il torrente, risalire verso l’imbocco del Vallone di Orgères e poi scendere in picchiata all’arrivo in paese, dove a presentarsi prima di tutti è stato il valdostano Jacques Chanoine (Atletica Sandro Calvesi) con lo straordinario tempo di sei ore, 22 minuti e 4 secondi.

Seconda posizione per Riccardo Borgialli (Sport Project Vco) che si era imposto nel 2019. Candidato ai Mondiali Trailrunning di Chiang Mai (Thailandia)che si svolgeranno il prossimo novembre, Borgialli ha accusato al traguardo un distacco di poco meno di venti minuti dal vincitore. A completare il podio con il finish time di sei ore, 49 minuti e 16 secondi è stato Marco Vuillermoz.

Bagarre anche nella prova femminile. Al primo posto Giulia Sapia (Runcard) con il tempo di sette ore, 47 minuti e 55 secondi. Secondo posto per Federica Zuccollo (Hey Team SSD), staccata di otto minuti e mezzo ed al terzo la due volte vincitrice del Tor Des Geants Lisa Borzani (Bergamo Stars Atletica) con il finish time di otto ore, 12 minuti e 39 secondi.

Un’ora e mezza dopo gli atleti della 60K è stata la volta dei 240 iscritti alla prova da 25 chilometri (1500 metri D+) di presentarsi nella gabbia della partenza. Dal centro del paese si sono diretti verso il Buic per poi salire in zona rifugio Deffeyes tramite la Balconata, fin quasi a lambire la fronte del maestoso Ghiacciaio del Rutor, proseguire verso i laghi di Bellacomba e della Tchuielletta, ridiscendere infine verso il paese passando tra i boschi che nella stagione invernale sono il regno dello sci.

La classifica maschile ha visto il successo di Simone Peyracchia (ASD Podistica Valle Varaita) con il tempo di due ore, 33 minuti e 19 secondi davanti al valdostano Didier Dario Chanoine (Atletica Sandro Calvesi) con un ritardo di quattro minuti e mezzo e podio completato da Alessio Gatti (Team Mud&Snow ASD) con un distacco dal vincitore appena sotto i cinque minuti. Tra le donne, netta affermazione di di Fabiola Conti (Torino Road Runners ASD) in tre ore, 4 minuti e 57 secondi, davanti a Nathalie Francesca White (ASD Climb Runners), ad oltre ventisei minuti e Marcella Pont (Polisportiva Sant’Orso Aosta) a completare il podio in tre ore, 38 minuti e 44 secondi.

Bel tempo e temperature più che gradevoli hanno accompagnato domenica 25 luglio lo svolgimento della la prova vertical, sicuramente il clou del weekend a livello di starting list”. Partenza nella zona della scuola di sci per i 63 iscritti che hanno risalito lungamente la mitica pista da Coppa del Mondo di Sci, la “3 Franco Berthod”, per poi approdare nel tratto finale in cresta nella zon di Chaz Dura. In totale quattro chilometri e 200 metri di sviluppo per un dislivello positivo di circa 1100 metri: un tracciato davvero impegnativo e - come si dice in questi casi - muscolare.

La gara è stata vinta dal valdostano Nadir Maguet, due volte Campione del mondo di scialpinismo, che ha completato la prova lo straordinario tempo di 45 minuti ed otto secondi. Alle sue spalle secondo Alex Déjanaz, staccato di due minuti e cinque secondi. Terzo posto per Andrea Gorret (Polisportiva Sant’Orso Aosta) con il tempo di 52 minuti e 45 secondi. Anche tra le donne, livello altissimo e sfida molto incerta: a spuntarla è la superfavorita Camilla Magliano (ASD Podistica Torino) con 56 minuti e 21 secondi, davanti alla vincitrice dell’edizione 2019 Gloriana Pellissier (Polisportiva Sant’Orso Aosta), a soli venti secondi dalla vincitrice e terzo posto per l’americana Emily Schmitz con 59 minuti esatti. In gara anche Ruggiero Isernia (Courmayeur Trailers) e Lisa Borzani (Bergamo Stars Atletica), entrambi reduci dalla 60K del giorno prima, che hanno chiuso la gara VK rispettivamente al 51esimo e al 52esimo posto.

Molte le iniziative in memoria di Edoardo Camardella, amico di tutti a La Thuile e ideatore di La Thuile Trail, per le quali non sono mancati momenti di grande commozione. Gli organizzatori hanno ricordato la raccolta fondi https://www.gofundme.com/f/bivacco-edoardo-camardella da loro promossa, per la realizzazione del Bivacco Edoardo Camardella al Colle del Rutor. Un obiettivo ambizioso che richiede un importante sforzo economico. È stato anche annunciato un premio speciale che è andato al sesto classificato della 25K. Questo premio dal grande valore simbolico è stato consegnato a Jeremy Pecqueur (concorrente francese di La Rosière) da Silvia e Luciano, i genitori di Edoardo. Il sesto posto era il piazzamento che frequentemente Edoardo guadagnava nelle gare a cui partecipava. Inoltre, tutti i concorrenti in gara sono stati invitati a scrivere un pensiero per Edoardo su alcuni sassi formerano poi un totem che verrà posto su uno dei percorsi del Trail. L’appuntamento con la VI edizione di La Thuile Trail è per il weekend del 23 e del 24 luglio 2022.