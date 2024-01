Mottarone, Soglio, Oasi Zegna e Casto: Piemontrail Challenge, storia e innovazione

TRAILRUNNING

Quattro gare dalla lunga tradizione tra maggio e ottobre per il classico circuito piemontese

© RACEPHOTO by Weclick Nato nel 2015 con l’obiettivo di unire in un circuito quattro gare tra di loro amiche, Piemontrail Challenge scalda già le ambizioni dei praticanti della corsa in natura e rinnova la propria missione: allargare la conoscenza del territorio e dei sentieri interessati grazie all’unione delle forze. In ordine di apparizione… in agenda, gli eventi interessati sono: Vibram Trail Mottarone, Trail Monte Soglio, Trail Oasi Zegna e Trail Monte Casto. Si tratta di gare ormai storiche del territorio piemontese, tutte e quattro viaggiano tra le quattordici e le diciotto edizioni nei rispettivi albi d’oro. Storia e tradizione quindi, ma anche una costante spinta al rinnovamento, sulla falsariga della stessa passione per il trail e dallo stesso spirito.

© Claudo Bellosta

Il Challenge inizia il primo weekend di maggio (sabato 4 e domenica 5) in occasione della quattordicesima edizione di Vibram Trail Mottarone, con gli splendidi panorami mozzafiato sul Lago Maggiore a far da scenario all’evento sportivo. La partenza è fissata a Baveno, il traguardo è a Stresa. Le due distanze che assegnano punti per il circuito sono la 60km da 2700 metri D+ e la più abbordabile 26KM da 1300 metri di dislivello positivo.

Alla fine di maggio il circuito fa rotta verso il Piemonte occidentale e più precisamente a Forno Canavese, per la quattordicesima edizione (proprio come nel caso del Mottarone) del Trail Monte Soglio. La vetta della montagna che dà il nome all’evento Soglio (quota 1971 slm) è un punto panoramico che spazia a tutto tondo dalla pianura al massiccio del Gran Paradiso. Gli atleti del Challenge potranno scegliere se mettersi alla prova sulla dura 73KM da 4200 metri di dislivello positivo oppure “accontentarsi” della 38KM che prevede un dislivello di 2300 metri.

© Trail Oasi Zegna Press Office

Il giro di boa di Piemonetrail Challenge è fissato per domenica 9 giugno con il Trail Oasi Zegna. Campo base dell’evento biellese è Valdilana, sede di partenza e arrivo di un appuntamento che nel 2024 tocca quota tredici edizioni, una sola in meno di Mottarone e Soglio. Gli itinerari di gara dell'evento TOZ si addentrano nel territorio protetto dell’Oasi Zegna. Due le opzioni a disposizione dei trailrunners che - a questo punto del calendario - avranno le idee ben chiare in testa (e nei muscoli...) sul da farsi nella seconda metà della stagione: 70KM e 4300 metri D+ oppure distanza dimezzata (35 KM) e dislivello anche, anzi un po’ di più (duemila metri).

Bisogna attendere poi l’autunno inoltrato per il l’appuntamento finale e decisivo: il Trail Monte Casto nella Valle Cervo. Domenica 27 ottobre ad Andorno Micca avrà luogo la doyenne (la decana) del Challenge: diciottesima edizione di un evento nel verso senso della parola pioniero del trailrunning piemontese e nazionale, caratterizzato dagli splendidi colori autunnali del “foliage”. La prova clou è la 44KM da 2000 metri di dislivello positivo. In alternativa, la superclassica 19KM da 850metri di dislivello.

© RACEPHOTO by Weclick

Oltre alla doppia proposta agonistica, ciascuno dei quattro gli eventi in calendario propone anche una prova su distanza ridotta e dislivello contenuto, funzionale ad avvicinare alla corsa in natura e in montagna una più ampia platea di appassionati.

Al fine della classifica finale verranno prese in considerazione tutte e quattro le prove, senza alcuno scarto. Verranno sommati i punteggi ITRA ottenuti nelle varie gare da ogni singolo atleta. Concluse le quattro prove, le classifiche verranno stilate partendo dal punteggio più alto ottenuto a scalare. Verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne. A tutti i finishers del circuito (coloro che porteranno a termine tutte le gare in calendario) verrà consegnato un premio speciale Piemontrail Challenge.

Le aspettative degli organizzatori sono alte almeno quanto quelle dei candidati al successo finale o al premio speciali finisher di cui sopra. I dati dell’edizione 2023 dimostrano l’interesse per le gare e il Piemontrail Challenge. Sono stati infatti ben 4600 gli iscritti nelle varie distanze di tutte le manifestazioni. Si prospetta quindi un 2024 ancora ricco di soddisfazioni.

Tutte le info sulle pagine web delle singole delle manifestazioni e sulla pagina Facebook del Challenge: https://www.facebook.com/piemontrail.challenge