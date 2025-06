A.Fontana: "Subito nuova concessione per Gp Monza fino a 2050"

"Confermiamo la nostra volontà di garantire il Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza in maniera stabile e continuativa, come appuntamento simbolo della nostra regione e di un territorio che ha scritto la storia dei motori" ma "è indispensabile che si rinnovi la concessione e si preveda un periodo almeno fino al 2050, in tal modo sarà possibile attrarre investimenti anche privati e sviluppare nuovi servizi". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un appuntamento ad Assolombarda, ricorda ai cronisti che oggi in giunta è prevista l'approvazione di una delibera relativa ai contenuti della convenzione per il Gran Premio 2025. "E proprio prendendo spunto da questo provvedimento - aggiunge Fontana - ritengo importante porre l'accento sui tempi e i modi che riguardano una conferma pluriennale per la permanenza della Formula 1 nel 'Tempio della Velocità'". A tal proposito va ricordato che il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ha affidato in concessione ad Aci le aree dell'Autodromo fino al 31 dicembre 2028 e che il contratto di Aci con gli organizzatori del Gran Premio di Formula 1 scade nel 2031. "In tal senso - spiega Fontana - entro la fine del 2026 Aci dovrà confermare agli organizzatori la possibilità di svolgimento del Gran Premio anche dopo il 2028". "E' pertanto indispensabile - sottolinea ancora il governatore - procedere con la nuova concessione tra Consorzio e Aci". In riferimento alla necessità di prolungare la concessione, Regione si è confrontata con gli uffici legali di Aci e proporrà un testo condiviso. "Il Comune di Monza, nonostante a parole si dichiari disponibile, ad oggi - chiosa Fontana - non ha ancora avanzato proposte oggetto di confronto. Speriamo che l'amministrazione comunale brianzola dia concretezza alla disponibilità che ha dichiarato".