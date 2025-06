Missione futuro: HOKA UTMB Mont-Blanc, di corsa verso... il 2030

La prossima edizione di HOKA UTMB Mont-Blanc (la ventitreesima di una serie iniziata nel 2023) dista ormai poco più di due mesi ma se il focus dei trailrunners che vi prenderanno parte è concentrato sulle gare dell'ultima settimana di agosto, la mission del comitato organizzatore transalpino di spinge ben oltre: fino al 2030! Il team guidato da Isabelle Viseux-Poletti (Direttrice Eventi UTMB France) ha appena lanciato un'importante campagna all'insegna della sostenibilità a trecentosessanta grandi, che punta innanzitutto sull'impegno a ridurre del 20% le emissioni di carbonio di HOKA UTMB Mont-Blanc entro il 2030, sulla base del bilancio-carbonio dell’edizione 2024. Non solo: focus anche sui trasporti, con un bonus del 30% sul sorteggio per i corridori che scelgono le opzioni di viaggio a basse emissioni raccomandate. E ancora: lancio di UTMB GO, una piattaforma dedicata a facilitare l’organizzazione di viaggi ecosostenibili verso l’evento. Ulteriori dettagli sull'intero progetto saranno condivisi in autunno, all'indomani di HOKA UTMB Mont-Blanc 2025, in programma con tutte le due nove gare da lunedì 25 a domenica 31 agosto e "crown jewel" del ricco e globale calendario di UTMB World Series che comprende attualmente cinquantadue eventi (praticamente uno per ogni settimana dell'anno), tra i quali quelli ospitati dal nostro Paese: CUT Chianti UltraTrail by UTMB (nel mese di marzo), l'imminente LUT La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB di Cortina d'Ampezzo, la new entry Monte Rosa Walserwaeg by UTMB di Gressoney (18-20 luglio) e il più recente ingresso nella franchigia UTMB: Puglia by UTMB del prossimo autunno (mese di ottobre).