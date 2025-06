Per molti ma non per tutti: Grigne Skymarathon, appuntamento a fine estate

Novità 2025 l’inserimento in locandina di una prova trail da14 chilometri di sviluppo e 1000 metri di dislivello positivo pensata dagli organizzatori per i neofiti della specialità, per chi non ha nelle gambe la distanza marathon e nelle proprie corde il livello tecnico richiesto dalla priva di cartello ma anche per punta ad arrivare per gradi alla skymarathon stessa o quantomeno a respirarne l'atmosfera. Senza dimenticare che - negli anni pari - a tenere in caldo (e in ordine) i sentieri sopra di questo settore della Valsassina è la ZacUp Skyrace del Grignone che è essa stessa un buon viatico per verificare le propri possibilità di tentare l'upgrade alla Skymarathon.