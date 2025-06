La carica dei seicento: Monza Resegone, classico di inizio estate

“La Monza Resegone è un appuntamento dall’importante significato simbolico per tutti gli appassionati in città, che ogni anno si riuniscono per assistere all’iconico momento della partenza degli atleti dall’Arengario in Piazza Roma. Una corsa che ha alle spalle un secolo di storia, capace di imporsi nei decenni come importante punto di riferimento per moltissimi runner, da un lato per il tasso di sfida che comporta, dall’altro per la ricchezza paesaggistica che offre il percorso, che parte dalla nostra città e si conclude a ben 1.173 metri di altitudine. Anche quest’anno, quindi, un sentito ringraziamento dell’Amministrazione Comunale va agli organizzatori e a tutti i volontari che offrono il proprio contributo lungo il percorso”.