Oltre il confine: DoppiaW Ultra, un weekend in... Villa dare il via all'estate

A raccontare le gesta degli eroi 2025 non poteva mancare il mitico speaker Silvano Gadin, che dirigerà la diretta non stop dalle 05.00 di mattina alle 18.30, orario in cui si terranno le premiazioni. Per concludere, in attesa dell’arrivo di tutti i concorrenti, il DoppiaW Party con l’evento La Plaza, Live Performance dei Laundry Club e open bar by Lucignolo. Importante ricordare ai concorrenti che per la serata di sabato sarà disponibile un servizio navetta da Tirano.