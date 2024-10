Morissolo Vertikal: uno-due vincente per Ugazio e Stampanoni in Coppa Italia

Meteo imbronciato e condizioni del terreno di gara difficili a causa delle abbondanti piogge per i duecentosessanta atleti provenienti da tutta Italia e da altre otto nazioni che si sono presentati cancelletti di partenza di Cannero Riviera (provincia del Verbano-Cusio-Ossola-VCO), per l’appuntamento di Morissolo Vertikal, ultima e decisiva tappa di CRAZY Italy Vertical Cup by FISky e Campionato Italiano di specialità Youth A e B. Nel chilometro verticale di domenica 20 ottobre lungo la ripida ascesa dalla sponda occidentale del Lago Maggiore alla vetta del Monte Morissolo (quota 1311), l’azzurro Marcello Ugazio e la specialista elvetica Paola Stampanoni hanno fatto en plein (o meglio doppietta), mettendo a segno in un colpo solo vittoria di giornata e successo finale nel circuito federale. Per quanto riguarda le categorie giovanili, Morissolo Vertikal (gara dedicata alla memoria di Lorenzo Micotti) ha incoronato Davide Gadin ed Elisa Mariani nuovi campioni italiani Vertical per la categoria Youth B e i giovanissimi Elias Sangalli e Giulia Framarin nella categoria Youth A.