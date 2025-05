Monte Zerbion 2025: Ghiano e Germain trionfano nella Skyrace, a Thedy e Ghirardi il Vertical

Monte Zerbion Skyrace nel senso più ampio (e inclusivo) del termine, il programma dell’evento comprendeva anche due altre prove che hanno aperto e chiuso la giornata di gare. A dare il via all’evento era stato il minivertical da cinque chilometri e mezzo (850 metri D+) con traguardo all’alpeggio di Nissod, riservato ai giovanissimi e agli atleti diversamente abili. Ad imporsi a livello assoluto due talenti emergenti (e polivalenti, in inverno e primavera si dedicano allo skialp) “made in VdA”: Davide Gadin e Noemi Junod. Portacolori di APD Pont-Saint-Martin e del team New Balance, Davide è salito sul gradino più alto del podio collegando partenza e arrivo in quaranta minuti e 29 secondi, con un vantaggio di un minuto e 25 secondi Yannick Verraz che l’ha spuntata all’ultimo respiro su Mathieu Cretier, battuto per quattro soli secondi. A conti fatti, una sonante tripletta firmata dai tre giovani dell’onnipresente APD Pont-Saint-Martin. Da parte sua, Noemi ha raggiunto Nissod in 45 minuti e 53 secondi, spuntandola per sei minuti e 57 secondi su Coralie Vicari del GS Orecchiella Garfagnana e per sette minuti e 35 secondi su Aline Ollier. La vincitrice ha scalato fino al margine basso della top five una classifica assoluta da 54 elementi, della quale le due compagne del podio hanno raggiunto la quattordicesima e la quindicesima casella.