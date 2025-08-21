Yerri Mina racconta il retroscena: "Mi voleva il Real Madrid, ma andai al Barcellona"

Yerri Mina è ora una colonna del Cagliari, tuttavia il difensore colombiano ha avuto anche esperienze ad alto livello in Spagna, in particolare al Barcellona. Una situazione non semplice visto che il calciatore sudamericano trovò poco spazio, ma che fu frutto di una scelta ben precisa come spiegato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "C’era anche il Real Madrid, ma io volevo il Barcellona. Sono arrivato e Valverde mi ha parlato solo il primo giorno. Per sette mesi non mi ha rivolto la parola, pur vincendo la Liga e la Coppa ho giocato poco e ho avuto un infortunio al piede dopo un fallo di Rakitic in allenamento - ha raccontato Mina -. Volevo lasciare Barcellona anche se la curva mi adorava. Ma volevo giocare. Mi chiamò Mourinho che era al Manchester United. Mi disse 'se stai bene giochi'. Ma dovevo recuperare. Marco Silva mi ha convinto ad andare all’Everton. Sono stati 5 anni belli, ho avuto Ancelotti, un grande. Partimmo bene, poi ci infortunammo in cinque. Ma che bella la Premier".