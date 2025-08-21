Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Yerri Mina racconta il retroscena: "Mi voleva il Real Madrid, ma andai al Barcellona"

21 Ago 2025 - 19:03
© IPA

© IPA

Yerri Mina è ora una colonna del Cagliari, tuttavia il difensore colombiano ha avuto anche esperienze ad alto livello in Spagna, in particolare al Barcellona. Una situazione non semplice visto che il calciatore sudamericano trovò poco spazio, ma che fu frutto di una scelta ben precisa come spiegato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "C’era anche il Real Madrid, ma io volevo il Barcellona. Sono arrivato e Valverde mi ha parlato solo il primo giorno. Per sette mesi non mi ha rivolto la parola, pur vincendo la Liga e la Coppa ho giocato poco e ho avuto un infortunio al piede dopo un fallo di Rakitic in allenamento - ha raccontato Mina -. Volevo lasciare Barcellona anche se la curva mi adorava. Ma volevo giocare. Mi chiamò Mourinho che era al Manchester United. Mi disse 'se stai bene giochi'. Ma dovevo recuperare. Marco Silva mi ha convinto ad andare all’Everton. Sono stati 5 anni belli, ho avuto Ancelotti, un grande. Partimmo bene, poi ci infortunammo in cinque. Ma che bella la Premier". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Juventus, si va verso l'accordo con Zhegrova: c'è l'ok di agente e giocatore

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Riecco Taremi: test ad Appiano Gentile, poi niente U23 ma allenamenti con la squadra

Garnacho dallo United al Chelsea: i tifosi lo "cancellano" da Old Trafford

Il City spara alto per Ederson e rallenta Donnarumma: il Galatasaray valuta Sommer

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:45
Juve, Arthur in prestito al Gremio
19:13
Bologna: fatta per Rowe dal Marsiglia
19:03
Yerri Mina racconta il retroscena: "Mi voleva il Real Madrid, ma andai al Barcellona"
18:28
Sassuolo: Berardi rinnova fino al 2029
18:02
Sassuolo, per l'esterno destro si pensa a Mazzocchi e Zappa