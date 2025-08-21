Rinascita Volley Lagonegro si prepara al campionato di A2

Lunedì prossimo, 25 agosto, comincerà l'avventura della Rinascita Volley Lagonegro in vista del campionato di A2 di Volley maschile. Sarà il primo passo del percorso che riporta il Club lucano nel campionato di serie A2 dopo la promozione conquistata nella scorsa primavera. Il presidente Nicola Carlomagno ha commentato: "Ripartiamo dal lavoro e dall'identità che ci ha contraddistinto. Riaccendiamo i motori e lo facciamo insieme alla nostra gente", il ds Nicola Tortorella «ha evidenziato un organico "equilibrato, con conferme importanti e innesti mirati", mentre l'allenatore Waldo Kantor ha concluso: "Portiamo in A2 la stessa umiltà e lo stesso cuore che ci hanno accompagnato fino alla promozione". Questa la rosa dei lucani.: Palleggiatori: Lorenzo Sperotto, Lorenzo Esposito, Vincenzo Simone; Opposti: Diego Cantagalli, Leonardo Sanchi; Schiacciatori: Giacomo Raffaelli, Aleksandar Andonovic, Stefano Armenante, Giacomo Mastracci; Centrali: Martins Arasomwan, Gabriele Tognoni, Andrea Pegoraro, Liberi: Nicola Fortunato, Carlo De Angelis. Lo staff tecnico diretto da Waldo Kantor sarà completato da Dino Viggiano come assistant coach, Vincenzo Ghizzoni (preparatore fisico), Antonello Germino (scout-man) e Nico Di Pierro (fisioterapista).