Jacobs non sarà presente al raduno premondiale di Roma della 4x100

Nel raduno della capitale, nell'ambito della 4x100 maschile, ci saranno invece Fausto Desalu, Filippo Tortu, Samuele Ceccarelli, Lorenzo Patta, Matteo Melluzzo, Filippo Randazzo, Lorenzo Simonelli, Junior Tardioli, Andrea Bernardi oltre che il 18enne Diego Nappi, recente campione europeo under 20 a Tampere, e tra questi 10 verranno scelti i 7 atleti che dovrebbero salire sull'aereo per Tokyo, fermo restando che Desalu, Tortu e Simonelli ci saranno certamente in quanto qualificati per le gare individuali dei 200, i primi due, e dei 110 H, mentre per gli altri quattro nominativi sembra certa la presenza di Nappi in grande condizione, quella di Patta e Melluzzo se supereranno il test finale dopo gli importanti infortuni subiti negli ultimi mesi, e in caso di loro presenza il settimo potrebbe essere Ceccarelli per l’esperienza pregressa.