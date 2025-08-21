Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
atletica
ATLETICA

Jacobs non sarà presente al raduno premondiale di Roma della 4x100

Ritornano in gruppo gli infortunati Patta e Melluzzo per una verifica delle loro condizioni, mentre ci sarà anche il 18enne Nappi

di Redazione Sprintnews
21 Ago 2025 - 19:21
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Marcell Jacobs non farà parte del raduno premondiale dei velocisti azzurri che si terrà da lunedì 25 a sabato 30 agosto nello Stadio Paolo Rosi di Roma, quello dove si allenava prima di trasferirsi in Florida a fine 2023, per quella che sarà una verifica generale sulla condizione degli azzurri più accreditati in vista delle convocazioni per le staffette dei campionati iridati di Tokyo, che saranno diramate dopo la scadenza della data ultima prevista da World Athletics, del 24 agosto, per il raggiungimento dei requisiti di qualificazione richiesti.

L'assenza del campione europeo dei 100 metri di Roma 2024, ma anche doppio oro olimpico di Tokyo 2021 sia in gara individuale che in staffetta, segue esattamente di una settimana l'annuncio da parte dello staff del velocista di Desenzano in merito a un suo nuovo leggero infortunio che lo costringeva a saltare le due gare già programmate di Diamond League, a Losanna e Bruxelles, peraltro con invito da parte della Fidal a fare degli esami strumentali al Centro di Medicina dello Sport a Roma, in merito ai quali non si è avuto per ora nessuna notizia.

A poco più di tre settimane dall'inizio dei mondiali di Tokyo, con batterie dei 100 metri proprio il giorno inaugurale del 13 settembre, appare sempre meno probabile credere di poter vedere Jacobs sui blocchi di partenza nello Stadio che gli ha regalato l'immortalità agonistica con i suoi storici trionfi, ma nell'attesa di avere notizie ufficiali quel che sembra certo è che possa aver rinunciato alla staffetta nell'ottica di concentrare ogni residuo tentativo di esserci per la gara individuale.

Nel raduno della capitale, nell'ambito della 4x100 maschile, ci saranno invece Fausto Desalu, Filippo Tortu, Samuele Ceccarelli, Lorenzo Patta, Matteo Melluzzo, Filippo Randazzo, Lorenzo Simonelli, Junior Tardioli, Andrea Bernardi oltre che il 18enne Diego Nappi, recente campione europeo under 20 a Tampere, e tra questi 10 verranno scelti i 7 atleti che dovrebbero salire sull'aereo per Tokyo, fermo restando che Desalu, Tortu e Simonelli ci saranno certamente in quanto qualificati per le gare individuali dei 200, i primi due, e dei 110 H, mentre per gli altri quattro nominativi sembra certa la presenza di Nappi in grande condizione, quella di Patta e Melluzzo se supereranno il test finale dopo gli importanti infortuni subiti negli ultimi mesi, e in caso di loro presenza il settimo potrebbe essere Ceccarelli per l’esperienza pregressa.

I CONVOCATI DEL RADUNO PER LE ALTRE STAFFETTE

4x100 donne: Gaya Bertello, Zaynab Dosso, Vittoria Fontana, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Amanda Obijiaku, Alice Pagliarini, Alessia Pavese.

4x400 donne e mista: Ilaria Accame, Vladimir Aceti, Vanni Picco Akwannor, Lorenzo Benati, Alessandra Bonora, Rebecca Borga, Brayan Lopez, Alice Mangione, Edoardo Scotti, Alessandro Sibilio, Luca Sito, Zoe Tessarolo, Virginia Troiani.

Ricordiamo che l'Italia sarà presente nei campionati mondiali di Tokyo con le 4 staffette che si sono qualificate nel corso delle World Relays in Cina a Maggio, le due 4x100 maschile e femminile, la 4x400 donne e quella mista, con l'unica assente rappresentata dalla 4x400 maschile.

jacobs
raduno
4x100 uomini
premondiale
roma

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

I più visti di Atletica

Furlani: anteprima dei mondiali di Tokyo nel lungo della Diamond League a Losanna

Fabbri ancora secondo nel peso della Diamond League a Losanna sotto la pioggia

Zenoni: obiettivo record italiano dei 1500 nella Diamond League di Bruxelles

Johanna Duplantis debutta in Diamond League a Chorzow in ultima posizione

Atletica, le donne transgender escluse dalle gare femminili

Aouani firma il nuovo record italiano in maratona: 2h07'16 a Barcellona

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:45
Juve, Arthur in prestito al Gremio
19:43
Douglas Luiz partito per Nottingham per visite e firma. Nico sblocca Zhegrova ma Simeone...
19:40
Inter, fatta per Asllani al Torino: è arrivato l'ok dei nerazzurri al prestito
19:21
Jacobs: salta il raduno premondiale di Roma per la staffetta 4x100
19:18
Sinner torna in campo dopo il virus: abbraccio con Alcaraz e allenamento con Comesana