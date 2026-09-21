RIUNIONE A LISSONE

Il Var si è spento: "Così è da abolire". Ma Orsato non torna indietro, decide l'arbitro

Il tecnico dell'Atalanta Sarri critico dopo il mancato intervento per la trattenuta di Kalulu su Rowe. Ma avanti così

21 Set 2026 - 09:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© ipa

© ipa

"Per il Var preferisco questa versione, meglio non usarlo mai che usarlo troppo, ma ci sono episodi evidenti. Se non intervieni nemmeno su questo allora aboliamolo, non ne vedo più la necessità". Nel post partita della gara persa contro la Juve, il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri non le ha mandate a dire di fronte al mancato rigore e all'intervento del Var per la trattenuta di Kalulu su Rowe. "Se un fallo è un fallo, poi la soglia dei contatti si può alzare o abbassare", ha aggiunto.

La posizione dell'Aia verrà ribadita oggi a Lissone in occasione dell'incontro tra gli arbitri e le squadre di Serie A: centralità al direttore di gara e ricorso al Var per chiaro ed evidente errore, seguendo le linee della Fifa e della Uefa. Avanti così dunque: nessun passo indietro ma eventualmente migliorare in quello che non va. Dopo cinque giornate di Serie A si registra un solo 'on field review', quello cui è stato chiamato l'arbitro Rapuano nel corso del primo tempo di Genoa-Frosinone del 12 settembre per un tocco di mani in area del difensore dei ciociari Cittadini sul tiro del genoano Baldanzi. Negli ultimi due campionati la media fu di cinque. "Il numero dei rigori non dipenderà da noi ma dai falli che ci saranno, abbiamo dato il primo rigore con l'on field review perché c'era. Cercheremo di fare meno errori noi e nel caso di correggerli, ma lo spettacolo sia al primo posto", aveva detto qualche giorno fa il designatore degli arbitri Daniele Orsato. Oltre al designatore Daniele Orsato, presenti a Lissone il direttore tecnico Domenico Messina e tutta la commissione dell'Aia: Luca ﻿Banti, ﻿Ciro ﻿Carbone, ﻿Gabriele ﻿Gava, ﻿Alessandro ﻿Giallatini e ﻿Antonio Danilo ﻿Giannoccaro.

Leggi anche
Arbitro al Var

Che sorpresa: ora è la Premier a invidiare la Serie A. Merito del VAR

videovideo
arbitri
serie a
orsato

Ultimi video

01:54
Esclusiva David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

01:07
Parma-Genoa 2-1: gli highlights

Parma-Genoa 2-1: gli highlights

01:07
Frosinone-Como 2-0: gli highlights

Frosinone-Como 2-0: gli highlights

02:07
Fiorentina-Napoli 1-1: gli highlights

Fiorentina-Napoli 1-1: gli highlights

02:40
Roma-Inter 2-2: gli highlights

Roma-Inter 2-2: gli highlights

02:37
Di Francesco: "Serve più coraggio, Milan di alto livello"

Di Francesco: "Serve più coraggio, Milan di alto livello"

03:06
Milan-Lecce 3-0: gli highlights

Milan-Lecce 3-0: highlights

03:03
Juventus-Atalanta 2-0: gli highlights

Juventus-Atalanta 2-0: gli highlights

00:40
Moreira: "San Siro, che emozione!"

Moreira: "San Siro, che emozione!"

02:43
Ederson: "Con il Var non si può sbagliare così…"

Ederson: "Con il Var non si può sbagliare così…"

03:12
Spalletti: "Kolo Muani grandissimo"

Spalletti: "Kolo Muani grandissimo"

01:14
Bremer: "Una buona reazione"

Bremer: "Una buona reazione"

01:02
CLIP SOCIAL 3 FALLI ATLETICO VS REAL FURIA MOURINHO 20/09 SRV

Ecco i due rossi mancati che hanno fatto impazzire Mourinho

00:19
CLIP MOURINHO FOGLIETTO CONFERENZA POST ATLETICO 20/09 SRV

Mourinho show contro l'arbitro: in conferenza con le foto dei falli

02:59
Atletico Madrid-Real Madrid 2-1: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 2-1: gli highlights

01:54
Esclusiva David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:44
La vedova di Scirea sull'omaggio a Mazzola rovinato: "Dispiace tanto, è mondo senza rispetto"
1) CRISTIAN CHIVU: 43 partite (stagioni 2025/26 e 2026/27)
10:31
Inter, ci si rivede tra una settimana: Chivu dà sette giorni di riposo
Bremer contro l'Atalanta
10:31
Juventus, il tuo bomber è in difesa: Bremer ha numeri da record
10:22
Cagliari, Giulini: "Maldini talento pazzesco e meglio non guidare se si è bevuto"
Lautaro Martinez
10:21
Inter, la sosta "ritarda" il ritorno di Lautaro: il Toro ad Appiano due giorni prima del Parma