Roma Women, l'under 19 accoglie la cognata di Malen. L'attaccante: "Orgoglioso di te, 'Bobba' "

La famiglia Malen suoi componenti all'Interno della Roma. L'under 19 femminile ha ufficializzato l'arrivo di Silver Van Hetten, 17enne cognata di Donyell. Il bomber giallorosso ha accolto la sorella della moglie sui social: "Felice di annunciare che mia sorella fa ora parte dell'AS Roma." Malen ha concluso coniugando al femminile il soprannome datogli dai tifosi romanisti: "Orgogliosa di te, Bobba".