Nba, morto Jason Collins a 47 anni per un cancro al cervello. Fu il primo a fare coming out nel 2013

Collins aveva rivelato la sua malattia nel settembre scorso, la famiglia che annunciato la sua morte si è detta grata "per l'ondata di affetto e preghiere ricevuta negli ultimi 8 mesi". Il commissioner Nba Adam Silver ha invece sottolineato come Collins abbia "contribuito a rendere la Nba, la Wnba e la sua più ampia comunità sportiva più inclusiva e accogliente per le generazioni future".