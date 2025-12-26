Tragedia Bakken: il biatleta trovato morto stava indossando una maschera per l'ossigeno

In un comunicato ufficiale, la Federazione Norvegese di Biathlon ha precisato di "non essere attualmente a conoscenza delle circostanze relative all'acquisizione e all'utilizzo di questa maschera". Emilie Nordskar, segretaria generale ad interim, ha parlato di "una situazione tragica con molti interrogativi irrisolti". Le autorità italiane hanno disposto l'autopsia, che verrà eseguita proprio in questi giorni di festa, per stabilire le cause esatte del decesso e capire se vi sia un nesso causale con l'utilizzo del dispositivo.