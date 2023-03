Minoggio e Pallini si aggiudicano la Coppa Italia SkySnow by FISky  

SKYSNOW

La neonata prova di Domodossola ha assegnato i titoli tricolori “only up” e decretato i vincitori di SkySnow Italy Cup

© Roberto Motta Gara e titolo di specialità per Marcello Ugazio e Benedetta Broggi, vittoria per Cristian Minoggio ed Elisa Pallini nella classifica finale di Crazy SkySnow Italy Cup by FISky. Il circuito federale di corsa sui sentieri innevati ha chiuso i battenti al termine della prima edizione di Luse SkySnow Vertical, organizzata dal Centro Agonistico Domobianca e supportata dall’unione di tre gruppi organizzativi dalla grande esperienza: quello del Giir d’Andoss, della Rampigada e di Val Brevettola Skyrace: tre solide realtà della corsa sui sentieri del Piemonte ma non solo, ripensando ai Mondiali Skyrunning 2022 nelle Valli dell’Ossola.

© Roberto Motta

Prova di forza dell’emergente Marcello Ugazio nella gara maschile, a dispetto delle difficili condizioni del manto nevoso. Il portacolori di Sport Project VCO/Team SCARPA ha tagliato il traguardo in 25 minuti e 51 secondi. Ugazio ha anticipato di un minuto e un secondo sulla linea d’arrivo il secondo classificato: l'indipendente Luca Curti. Terzo gradino podio per Andrea Elia (OSA Valmadrera) con il finishing time di 27 minuti e otto secondi. Nella prova femminile Benedetta Broggi ha completato la doppietta by Sport Project VCO, raggiungendo il traguardo in 31 minuti e 28 secondi (dodicesima della classifica assoluta). Alle sue spalle, il resto del podio si è tinto del giallorosso del team ASD Pegarun: secondo posto per Chiara Giovando (con un ritardo di un minuto e 57 secondi dalla vincitrice) e terzo per Elisa Pallini, che ha chiuso la sua prova in 33 minuti e 53 secondi. Le "aquile" Chiara ed Elisa hanno chiuso a poche secondi una dall’altra, “staccando” il diciottesimo e il diciannovesimo posto del ranking.

© Roberto Motta

Al di là della classifica di giornata, Ugazio e Broggi infiocchettano la loro prova con il titolo tricolore SkySnow Vertical, assegnato appunto in prova unica dalla gara che proponeva un itinerario da tre chilometri e mezzo con 650 metri di dislivello positivo lungo le piste innevate che portano fino alla vetta del monte Moncucco, nella stazione sciistica Domobianca 365 sopra la cittadina di Domodossola (provincia di Verbania). Si completa così il panorama tricolore SkySnow che aveva assegnato i titoli Classic Up and Down (vinti da Gianluca Ghiano e Giuditta Turini) in occasione di Weissrunner Gressoney sabato 18 febbraio, esattamente un mese prima della prova titolata dei verticalisti. Ad aggiudicarsi i titoli sono quindi stati tutti skyrunners della Nazionale. Per Ugazio in particolare un successo significativo, alla sua prima gara ufficiale con i ramponcini e nella fase iniziale di una stagione che vedrà l’atleta piemontese tentare la prossima estate il Fastest Known Time (FKT) in bicicletta, di corsa ed in arrampicata sulla distanza più “breve” (oltre trecento chilometri) che separa il mare (Genova) dalla vetta del Monte Bianco.

© Roberto Motta

Con una settantina di atleti al via, Luse Skysnow Vertical ha scritto la parola fine sulla Coppa Italia SkySnow sancita dalla Federazione Italiana Skyrunning e targata Crazy che si era aperta sulle nevi appenniniche di Schia Monte Caio (in provincia di Parma) ed era poi proseguita a Gressoney ed all’altra new entry del calendario federale: la neonata Sauze SkySnow Run.

© Roberto Motta

Il successo finale nel circuito è andato al campione del mondo in carica SkyUltra Cristian Minoggio (portacolori della neonata formazione professionistica Dinamo Team). Vincitore domenica 12 marzo nel Campo dei Fiori Trail sulla prova da 38K, a Domodossola il top runner cannobino ha chiuso al quarto posto, totalizzando 324 punti in quattro gare e precedendo sul podio Gianluca Ghiano (Brooks Trail Runners) con 200 punti in due gare (entrambe vinte, a Gressoney e Sauze). Terzo posto finale per Matteo Lora (Skyrunning Adventure) con 154 punti in due gare.

© Roberto Motta

Doppietta ASD Pegarun nel circuito femminile: titolo per la lecchese Elisabetta Pallini con 326 punti (due più di Minoggio!) in quattro partecipazioni, secondo posto per la sua compagna di squadra Cristina Germozzi (quattro presenze, 282 punti). Come nella classifica maschile, anche tra le donne il terzo gradino del podio va a Skyrunning Adventure con Giulia Pol: 260 punti in tre sole partecipazioni.

© Roberto Motta

Il bilancio della prima edizione di Luse SkySnow Vertical, subito dotata di titolazione tricolore lo traccia Alberto Comazzi per conto del team organizzatore:

"La formula di gara ci ha permesso di unire competenze diverse e, soprattutto, ha consentito a realtà importanti del territorio di collaborare in modo ottimale. Per noi è stato un buon esordio. In futuro l’obiettivo è riproporla e ovviamente farla crescere".

© Roberto Motta

Questo invece il bilancio finale FISky per quanto riguarda il circuito federale invernale, con un sguardo sui primi appuntamenti della stagione primaverile ed estiva che - archiviata appunto la sua versione SkySnow - prevede Coppa Italia Skyrunning, Vertical e Giovani:

Soddisfazione per il Presidente Fabio Meraldi e per il suo vice e CT Roberto Mattioli alla conclusione delle quattro tappa del circuito Crazy SkySnow Italy Cup che - nonostante un inverno piuttosto avaro di precipitazioni nevose, ha visto la partecipazione di un numero soddisfacente di atleti. Alto livello sia per i top runners (compresi quelli in forza alla Nazionale) che per gli amatori. La specialità SkySnow, vale a dire la corsa sulla neve con i ramponcini, è in crescita e sono sempre più numerose le società che nel periodo invernale si adoperano per organizzare gare di questo tipo. Da parte sua FISky promuove questa disciplina, destinata a occupare una posizione sempre più di rilievo nel panorama dello skyrunning italiano.

© Roberto Motta

Terminata la stagione invernale, FISky si prepara all’avvio dei due circuiti estivi: Crazy Skyrunning Italy Cup e Crazy Vertical Italy Cup. In aggiunta, la Coppa Italia Giovani che si apre l’ultimo fine settimana di marzo prossimo con la classica Sky del Canto di Carvico, in provincia di Bergamo. Tra i prossimi appuntamenti, da non perdere il Trail dei Corni di Valbrona (Como) che quest’anno cambia data e dall’inizio dell’estate si sposta a quello della primavera: la quinta edizione è infatti in programma domenica 2 aprile su un itinerario di grande impegno da 26 chilometri di sviluppo e 1900 metri di dislivello positivo. La Coppa Italia Skyrunning scatterà il 1. Maggio con un'altra classica di primavera: il Trofeo Dario&Willy di Valmadrera, in provincia di Lecco, seguita a sei soli giorni di distanza da Villacidro Skyrace, sulle montagne del sud della Sardegna. Sarà invece Monte Zerbion Vertical ad aprire il circuito federale "only up" sabato 13 maggio a Châtillon, alle porte della Valle d'Aosta.

FISky è inoltre impegnata a stilare una prima classifica per società che prevede a fine anno l’assegnazione di un premio in denaro di tredicimila euro destinato alle dieci che otterranno il maggior numero di punti in base alla partecipazione dei propri atleti alle gare di Coppa Italia e a quelle del circuito giovanile.