Minoggio e Buzzoni più forti di avversari e maltempo nella seconda edizione di Monte Misma Xmas Trail  

TRAILRUNNING

Il toprunner piemontese e la campionessa local mettono a segno la vittoria in una prova andata in scena in condizioni meteo pienamente invernali.

di

STEFANO GATTI

Clima natalizio ma tutt’altro che agevole per gli atleti nella seconda edizione di Monte Misma Xmas Trail che già si avvia a diventare una classica di fine stagione, per non dire quasi un antipasto di quella successiva, con la sua collocazione nel giorno dell’Immacolata, ormai alle porte delle festività di fine anno, appunto. Un regalo in anticipo, sotto il nevischio, se lo sono fatto Christian Minoggio (praticamente imbattuto negli ultimi due mesi…) e la campionessa local Ivonne Buzzoni, dominatori della gara che si è svolta nei dintorni di Villa di Serio, a pochi chilometri da Bergamo ed all’imbocco della Val Seriana. Emilio Ferri

Le nevicate previste in coincidenza con l’orario di svolgimento della prova avevano indotto gli organizzatori di Villese ASD a tagliare la parte alta del percorso (quella che raggiungeva i 1160 metri della vetta della montagna che dà il nome alla prova) per salvaguardare la sicurezza degli atleti e quella dei tanti volontari presenti lungo sentieri. L’itinerario alternativo da venti chilometri e 1100 metri di dislivello positivo è stato però largamente sufficiente a mettere alla prova i 240 atleti al via.

Diego de Giorgi

A raggiungere per primo il traguardo del centro sportivo di Villa di Serio è stato il super favorito della vigilia Cristian Minoggio (Team Autocogliati) che ha bloccato la fotocellula sul finish time di un’ora, 41 minuti e 9 secondi. Secondo posto Danilo Brambilla (ASD Falchi Lecco). Il vincitore del circuito Lombardia Mountain Running CSEN Outdoor ha accusato un ritardo di un minuto e 36 secondi. A completare il podio un altro portacolori della “corazzata” Autocogliati, vale a dire Christian Terzi che anche nella prima edizione di Monte Misma Xmas Trail (nel 2019) era giunto terzo al traguardo.

Cristian Riva

Nota di merito per Luca Carrara: nonostante uno stato di forma lontano dall’ideale (e le condizioni meteo particolari), l’atleta del Team Salomon (vincitore della prima edizione) non ha voluto mancare all’appuntamento sui sentieri di casa, chiudendolo al quarto posto, alle spalle di Luca Arrigoni (Autocogliati) e Carlo Curnis (Elle Erre).

Cristian Riva

Ed ancora a proposito di atleti “local”, a vincere la prova femminile è stata Ivonne Buzzoni (Carvico Skyrunning), che si allena abitualmente con “coach” Andrea Begnis e con il gruppo Orange Training proprio sulla pista di atletica di Villa Di Serio. Per Ivonne quindi vittoria emozionale sotto il nevischio (e 30esimo posto della classifica generale) con il tempo di due ore e 12 minuti esatti e distacchi importanti inflitti alle inseguitrici. Al secondo posto Chiara Galli (Team Gaaren #Beahero). Vincitrice al femminile del Circuito Lombardia CSEN, Galli ha chiuso la prova con un ritardo di nove minuti e 37 secondi. L’inossidabile Cinzia Bertasa (Bergamo Stars) è invece salita sul terzo gradino del podio con un distacco di undici minuti e 24 secondi dalla vincitrice.

Emilio Ferri

Parallelamente al Monte Misma Xmas Trail, il programma della giornata di sport organizzata da Villese ASD è stato completato da VIGA THE TOP Race, sulla distanza dei dodici chilometri.