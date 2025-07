Musiala, frattura del perone: starà fuori almeno 4-5 mesi

Deve ancora arrivare il comunicato ufficiale in merito agli esami effettuati da Jamal Musiala dopo il terribile infortunio in Psg-Bayern nel Mondiale per Club 2025 ma le informazioni in arrivo dalla Germania lasciano pochi dubbi e confermano le impressioni di sabato sera: è frattura del perone sinistro con tempi di recupero stimati in 4-5 mesi. Una brutta botta per il centrocampista tedesco che sarà operato appena tornerà in Germania e, dunque, tornerà in campo nel 2026.