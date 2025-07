"Gli accertamenti diagnostici a cui si è sottoposto Giacomo Nicotera hanno confermato un trauma costale che lo esclude dalla disponibilità per il prossimo Test Match contro il Sudafrica, in programma a Port Elizabeth". Lo comunica in una nota la federazione italiana di rugby. "Il giocatore era stato designato capitano azzurro per questa finestra internazionale", sottolinea la Fir.