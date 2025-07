Junior Messias vestirà la maglia del Genoa per un'altra stagione. Quando l'esperienza a Marassi sembrava ormai conclusa, il brasiliano e il Grifone hanno deciso a sorpresa di prolungare il contratto per altri dodici mesi. Stando a Sky Sport, l'accordo ormai è stato raggiunto e per chiudere la trattativa mancherebbero soltanto pochi dettagli.