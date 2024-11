Merrell Skyrunner World Series: Delorenzi e Rubtsova vincono SkyMasters e circuito

Parla italiano ma batte bandiera rossocrociata la classifica finale di Merrell Skyrunner World Series 2024. Ad imporsi tra gli uomini nella classifica finale del circuito grazie alla sua quinta vittoria stagionale nella finale in Spagna è stato l’elvetico Roberto Delorenzi. Il top runner del Canton Ticino ha prevalso sull’italiano Luca Del Pero al capolinea di una stagione lunghissima che - per via o meglio a causa del suo regolamento e del suo calendario - ha fatto parecchio discutere. Troppe gare (ventuno), indistintamente grandi classiche come il Trofeo Kima e la Maga Skymarathon (per quanto riguarda l’Italia) sullo stesso piano di prove sconosciute per non dire non all’altezza del compito, oltre ad un regolamento sportivo che ha mortificato gli scontri diretti tra i migliori atleti, alcuni dei quali addirittura non si sono mai incrociati sullo stesso sentiero, se non negli SkyMasters del weekend centrale di novembre (che assegnava un punteggio maggiorato rispetto alle prove della reugular season) della Marató dels Dements di Eslida, solo una quarantina di chilometri dalla martoriata Valencia. Sul podio alto di fine stagione il fortissimo Delorenzi, portacolori della corazzata Brooks Trailrunners, è stato raggiunto dalla outsider russa Anastasia Rubtsova che ha fatto la differenza tra le donne, lei pure al pari di “Delo” onorando con la vittoria scratch la finalissima spagnola. Gli atleti che si sono classificati nella top ten della classifica generale (maschili e femminile) si sono divisi un ricco montepremi dal valore complessivo che ha sfiorato i centomila euro.