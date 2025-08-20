Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Mercato

Cagliari, Zortea al Bologna: Fiorentina su Piccoli

20 Ago 2025 - 17:11

Cessione al Bologna di Zortea per 7,5 milioni. E ora i tifosi del Cagliari temono l'assalto di Fiorentina, Napoli e Roma per Piccoli. L'accordo per Zortea è stato trovato ieri: l'esterno destro prelevato la scorsa estate per cinque milioni si trasferisce in Emilia a titolo definitivo. Oggi sono previste le visite mediche, poi la firma del contratto e l'annuncio ufficiale dei due club. Il Cagliari perde un giocatore che la scorsa stagione ha messo a segno sei reti. E che in qualche modo - vedi utilizzo in Coppa Itali a- era considerato uno dei punti fermi della squadra in vista del campionato che comincerà domenica con la gara in casa contro la Fiorentina. Ma era un addio in qualche modo annunciato dallo stesso presidente Tommaso Giulini: qualche cessione era stata messa in preventivo proprio per bilanciare l'esborso iniziale di circa trenta milioni per i riscatti di Adopo, Piccoli e Caprile più quello obbligatorio per Gaetano. Potrebbe essere anche l'ultima uscita, ma c'è la Fiorentina particolarmente insistente per Piccoli. La società viola si è fatta avanti scavalcando West Ham, Napoli e Roma. Il Cagliari chiede circa 25 milioni, ma in casa Fiorentina sono convinti di poter chiudere presto l'affare con qualche sconto. Pisacane, preparato alla possibile uscita dei big, deve trovare contromisure e possibili sostituti. Per ora gli uomini sulla fascia destra rimangono Zappa e Di Pardo. Per le partite d'attacco anche Luvumbo potrebbe tornare utile in quel ruolo. Più complicati i piani del mister nel caso in cui dovesse andare via anche Piccoli: Pisacane dovrebbe partire con la coppia Esposito-Kiliksoy. Piace anche Felici: sono interessate Verona, Lecce, Sassuolo e Cremonese. Anche l'ex Ferlapisalò potrebbe andare via. Cagliari vigile ancora sul mercato in entrata per il difensore del Genoa Vogliacco e per l'esterno della Roma Salah Eddine. Intanto il Club rossoblù pensa anche alla partita di domenica: in ripresa Luperto, potrebbe entrare nella lista dei convocati.

