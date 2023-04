McFIT e House Of Talent insieme alla Milano Marathon 2023 

CI SIAMO

Dopo circa 8 mesi di allenamento nelle palestre McFIT, quattro ragazzi di House Of Talent sono pronti a correre la Relay Marathon per l’Associazione CAF.

© ufficio-stampa Dopo circa 8 mesi di preparazione e allenamento grazie ad un’Academy targata McFIT, domenica 2 aprile a correre per le strade di Milano ci saranno anche i ragazzi di House Of Talent, la prima crew italiana di talent, composta da 14 creator, con una fanbase superiore ai 10 milioni di utenti. In questi mesi, infatti, i ragazzi di una delle Creator House più famose d’Italia sono stati allenati e seguiti settimana dopo settimana da alcuni personal trainer di McFIT con lo scopo di arrivare a svolgere la Relay Marathon di Milano.





I ragazzi che parteciperanno alla staffetta sono: Matteo Andreini, Noa Planas, Michelangelo Falcone e Alessio Dezi e il loro percorso di preparazione è stato narrato durante questi mesi sui canali social dei brand.



Matteo Andreini è un giovane content creator da sempre appassionato di sport, Noa Planas tiktoker da oltre 1.4 milioni di followers. Gli altri due, ovvero Michelangelo Falcone e Alessio Dezi, sono rispettivamente un cantatutore che pubblica sui social cover musicali e il fratello maggiore de Gli Splendezza, il profilo che racconta il rapporto fratello-sorella di due generazioni diverse.



La Relay Marathon, una staffetta non competitiva suddivisa in 4 frazioni tra i 7 e i 13 km l’una, è il cuore pulsante del Milano Marathon Charity Program, un progetto di fundraising in cui i runner corrono per un’organizzazione non profit a scelta. House Of Talent ha scelto di correre per l’Associazione CAF, che dal 1979 accoglie e cura minori vittime di maltrattamento e offre un importante supporto alle famiglie in crisi.



Una challenge accattivante e diversa dal solito che ha visto i giovani talenti del web dilettarsi in un campo a loro meno conosciuto: la palestra. Infatti, in una delle strutture milanesi di McFIT, i ragazzi sono stati messi alla prova a colpi di sfide fisiche e mentali, al fine di arrivare preparati per correre la staffetta milanese.



L’idea di preparazione alla Relay della Milano Marathon 2023 tramite l’Academy di McFIT nasce dalla voglia di promuovere e avvicinare la Gen Z ad una vita più sana e sportiva; oltre che offrire una mano concreta nella raccolta fondi solidale che caratterizza l’evento. Una sfida solidale oltre che una sfida sportiva che vede la squadra di McFIT e House Of Talent pronta a correre per aiutare chi ha bisogno.