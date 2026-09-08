Napoli, Di Lorenzo: "L'Arsenal arriva al momento giusto, Allegri ci ha chiesto una cosa"

"È una partita che arriva nel momento giusto, dopo una sconfitta è meglio giocare subito una partita così importante. C'è voglia di far bene e di iniziare un percorso positivo. Abbiamo analizzato gli errori di queste settimane e siamo pronti domani sera per fare una bella partita". Lo ha detto Giovanni Di Lorenzo alla vigilia dell'esordio del Napoli nella fase campionato di Champions League contro l'Arsenal.
"Subire tre gol in un tempo vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato, sicuramente dobbiamo fare meglio a partire già da domani sera perché contro queste squadre al minimo errore vieni punito. Dovremo fare una grande partita per fare risultato" ha aggiunto il capitano azzurro con riferimento ancora alla sconfitta contro l'Inter in campionato.
"Allegri ci sta chiedendo di essere più aggressivi, la gamba non è ancora al 100% e stiamo lavorando per migliorare. Cosa è cambiato tatticamente nel passaggio da Antonio Conte ad Allegri? Ormai lo scorso anno è il passato ed è inutile fare paragoni tra gli allenatori, il tempo è poco ma stiamo cercando di lavorare il più possibile per assimilare le sue idee" ha detto.
"Stiamo provando delle alternative durante la settimana, perché c'è bisogno di saper fare più cose e lavoriamo sulle situazioni che si ricreano durante la partita. Negli ultimi anni ho fatto di più il braccetto in difesa che il quinto, ma posso fare entrambi i ruoli", ha spiegato. Tornando a parlare dell'Arsenal, ancora Di Lorenzo ha concluso: "Loro sono una squadra forte ma lo siamo anche noi, ci sarà il Maradona pieno con una atmosfera incredibile e siamo pronti per affrontarli".