verso napoli-arsenal

Napoli, Di Lorenzo: "L'Arsenal arriva al momento giusto, Allegri ci ha chiesto una cosa"

Il capitano azzurro prima dell'Arsenal: "Inter? Non si possono prendere tre gol in un tempo, abbiamo analizzato gli errori"

08 Set 2026 - 17:23
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"È una partita che arriva nel momento giusto, dopo una sconfitta è meglio giocare subito una partita così importante. C'è voglia di far bene e di iniziare un percorso positivo. Abbiamo analizzato gli errori di queste settimane e siamo pronti domani sera per fare una bella partita". Lo ha detto Giovanni Di Lorenzo alla vigilia dell'esordio del Napoli nella fase campionato di Champions League contro l'Arsenal.

"Subire tre gol in un tempo vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato, sicuramente dobbiamo fare meglio a partire già da domani sera perché contro queste squadre al minimo errore vieni punito. Dovremo fare una grande partita per fare risultato" ha aggiunto il capitano azzurro con riferimento ancora alla sconfitta contro l'Inter in campionato.

"Allegri ci sta chiedendo di essere più aggressivi, la gamba non è ancora al 100% e stiamo lavorando per migliorare. Cosa è cambiato tatticamente nel passaggio da Antonio Conte ad Allegri? Ormai lo scorso anno è il passato ed è inutile fare paragoni tra gli allenatori, il tempo è poco ma stiamo cercando di lavorare il più possibile per assimilare le sue idee" ha detto.

"Stiamo provando delle alternative durante la settimana, perché c'è bisogno di saper fare più cose e lavoriamo sulle situazioni che si ricreano durante la partita. Negli ultimi anni ho fatto di più il braccetto in difesa che il quinto, ma posso fare entrambi i ruoli", ha spiegato. Tornando a parlare dell'Arsenal, ancora Di Lorenzo ha concluso: "Loro sono una squadra forte ma lo siamo anche noi, ci sarà il Maradona pieno con una atmosfera incredibile e siamo pronti per affrontarli".

Leggi anche

Allegri: "Non ci sarà alcun cambio tattico, serviranno orgoglio e voglia. Anguissa non ci sarà"

di lorenzo
napoli
arsenal
conferenza

Ultimi video

02:08
Allegri e la Champions

Allegri e la Champions

01:12
CLIP MANFREDA-MOURINHO LA VERITA 08/09 SRV

"Così ho fatto arrabbiare Mourinho!" il racconto del nostro Fabio Manfreda

01:49
Miceli: "Mourinho è in debito con il Real. E tra Mbappé e Vinicius..."

Miceli: "Mourinho è in debito con il Real. E tra Mbappé e Vinicius..."

02:40
Callegari: "Champions, vediamo se Max ha ancora il tocco magico. E vi dico perché l'Inter può crederci!"

Callegari: "Champions, vediamo se Max ha ancora il tocco magico. E vi dico perché l'Inter può crederci!"

00:54
Landoni: "Vi spiego tutte le misure di sicurezza per Napoli-Arsenal: livello alto di rischio!"

Landoni: "Vi spiego tutte le misure di sicurezza per Napoli-Arsenal: livello alto di rischio!"

01:18
Verso Napoli-Arsenal, Landoni: "Brutte notizie dall'allenamento! McTominay, intervento riuscito"

Verso Napoli-Arsenal, Landoni: "Brutte notizie dall'allenamento! McTominay, intervento riuscito"

01:31
Le ultime di formazione in vista di Real Madrid-Inter: "Una mezza rivoluzione"

Le ultime di formazione in vista di Real Madrid-Inter: "Una mezza rivoluzione"

01:16
Fiorentina sottosopra

Fiorentina sottosopra

01:25
Atalanta, riecco Kessié

Atalanta, riecco Kessié

02:09
Il dominio della "Gen Z"

Il dominio della "Gen Z"

01:38
Come Madrid vede l'Inter

Come Madrid vede l'Inter

00:36
La sveglia di Mbappè

La sveglia di Mbappè

00:39
Totti e la Roma

Totti e la Roma

01:54
Super prezzo, poca resa

Super prezzo, poca resa

02:06
Juve, qualcosa non torna

Juve, qualcosa non torna

02:08
Allegri e la Champions

Allegri e la Champions

I più visti di Champions League

Show Mourinho-Manfreda

Show Mourinho-Manfreda: "Perché vuoi sapere del mio rapporto con Chivu?"

Federico Dimarco fasciato al ginocchio

Inter, domani la decisione sul ginocchio di Dimarco. Potrebbe partire per Madrid

Federico Dimarco fasciato al ginocchio

Inter, arriva la sentenza per Dimarco: non parte per Madrid a scopo precauzionale

Mbappé: "L'Inter del mio amico Thuram è una squadra di qualità e merita rispetto ma io preferisco il Milan..."

DICH MOURINHO SU CALENDARIO ITALIANO 07/09 SRV

Mourinho: "Tanti assenti con l'Inter? Forse il calendario l'ha fatto un italiano…"

Oliver arbitrerà Real Madrid-Inter al Bernabeu, 8 anni e mezzo dopo la bufera con la Juve

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:56
Napoli-Arsenal: salta la conferenza di Arteta, ecco il motivo
17:46
Napoli, Allegri: "Anguissa è fuori gioco per un problema all'adduttore"
Amrabat
17:33
Amrabat lascia la Nazionale marocchina: "Con questo allenatore non mi sento di continuare"
17:28
La Juve fa i complimenti ad Alajbegovic per la candidatura come miglior giovane
16:59
Barcellona, Yamal: "Primo obiettivo la Champions, per il Pallone d'Oro non supplicherò"