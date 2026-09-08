Napoli, Di Lorenzo: "L'Arsenal arriva al momento giusto, Allegri ci ha chiesto una cosa"

"Stiamo provando delle alternative durante la settimana, perché c'è bisogno di saper fare più cose e lavoriamo sulle situazioni che si ricreano durante la partita. Negli ultimi anni ho fatto di più il braccetto in difesa che il quinto, ma posso fare entrambi i ruoli", ha spiegato. Tornando a parlare dell'Arsenal, ancora Di Lorenzo ha concluso: "Loro sono una squadra forte ma lo siamo anche noi, ci sarà il Maradona pieno con una atmosfera incredibile e siamo pronti per affrontarli".