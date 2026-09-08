Allegri: "Non ci sarà alcun cambio tattico, serviranno orgoglio e voglia"

Capitoli Hojlund e De Bruyne: "Hojlund è giovane, ha 23 anni, ha tutte le possibilità di crescere in fase realizzativa e diventare anche più pulito tecnicamente. Ha voglia di imparare e lo potrà sicuramente fare e lo farà. De Bruyne è un giocatore straordinario, è arrivato il 5 agosto, domani molto probabilmente sarà della partita".