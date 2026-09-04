Una questione di cuore: Monzino Night Run Milano, nel segno della prevenzione
A CityLife sabato 5 settembre la nona edizione della corsa non competitiva da cinque e dieci chilometri ideata dal Centro Cardiologico Monzinodi Stefano Gatti
© Phototoday
Cinque o dieci chilometri al passo che ognuno preferisce, all’ombra delle torri di CityLife, a Milano, per lanciare un messaggio semplice e diretto: muoversi è il primo passo per proteggere la salute del cuore. Sabato 5 settembre, alle 19.30, nel quartiere avveniristico milanese scatterà la nona Night Run Monzino, l’appuntamento ideato dal Centro Cardiologico Monzino IRCCS con la regia organizzativa di Friesian Team e Sportitude. Una serata di sport aperta a tutti - runners, camminatori, famiglie e amici a quattro zampe - per vivere il parco cittadino tra benessere, divertimento e sensibilizzazione.
Un impegno che batte nel Villaggio del Cuore
Nata per sensibilizzare la città sui corretti stili di vita, Night Run Monzino apre tradizionalmente la strada alle iniziative legate alla Giornata Mondiale del Cuore del 29 settembre, con il Centro Cardiologico Monzino che accende i riflettori sulla prevenzione cardiovascolare con la nuova edizione della Milano Heart Week: un’iniziativa unica che estende la sensibilizzazione sul tema per oltre una settimana, tra incontri, eventi, attività outdoor e dialoghi d'autore.
Fin dal primo pomeriggio di sabato 5 settembre il Parco CityLife si animerà con il “Villaggio del Cuore”, un’area aperta al pubblico dove i cardiologi e gli specialisti del Monzino saranno a disposizione dei cittadini per offrire consigli pratici, informazioni sulla salute e indicazioni sulla prevenzione cardiovascolare quotidiana.
Nella presentazione di giovedì 3 settembre presso lo Shopping District CityLife è intervenuto il Professor Giulio Pompilio, Direttore Scientifico Monzino: “Cuore e attività fisica si sostengono a vicenda, sia quando si è in gran forma sia quando abbiamo qualche acciacco. Sfatiamo il falso mito che imporrebbe di non praticare sport se il cuore soffre di qualche disturbo o con l’avanzare dell’età. Il movimento è un toccasana sempre, ovviamente sotto controllo cardiologico quando indicato. Il corpo è come un'auto e il cuore è il suo motore. Un motore ad alta performance, che necessita di regimi che lo tengano allenato e non sempre al regime minimo. L’attività aerobica, come la corsa o la camminata veloce, è un allenamento perfetto. Oltre ad essere divertente e socializzante è anche uno stimolo in più per andare alla scoperta del nostro territorio.”
“Rinnovare il nostro sostegno alla Night Run Monzino significa dare continuità a un impegno che mette al centro le persone, il wellbeing e la qualità della vita. Crediamo che la collaborazione tra imprese, cittadini e realtà d'eccellenza come il Centro Cardiologico Monzino possa contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza sull'importanza della prevenzione e del benessere, generando un impatto positivo per l'intera collettività” il commento di Valentina Magi, Direttrice Marketing di Ricoh Italia.
"Night Run Monzino è un appuntamento che interpreta perfettamente il modo in cui vogliamo che il parco di CityLife venga vissuto: uno spazio inclusivo, capace di accogliere le persone e offrire occasioni concrete per muoversi, stare insieme e prendersi cura del proprio benessere. Siamo inoltre felici di avere all’interno della manifestazione Il Monzino con cui condividiamo i valori dello sport e della prevenzione" dichiara Roberto Russo, Amministratore Delegato di SmartCityLife.
Così Marika Femiani Shopping Centre Marketing Manager CityLife Shopping District: "Siamo felici di accogliere anche quest'anno il passaggio della Night Run Monzino all'interno di CityLife Shopping District. Eventi come questo contribuiscono a rendere i nostri spazi luoghi vissuti, aperti alla città e capaci di favorire momenti di aggregazione e benessere. Sostenere un'iniziativa che unisce sport, prevenzione e partecipazione è per noi un modo concreto per contribuire alla valorizzazione del territorio e della comunità che ogni giorno vive CityLife”
Massimo Mapelli di A&C Consulting, organizzatore evento: “Siamo a più di 1000 iscritti, con le iscrizioni online che chiudono stasera e alcuni gruppi che confermeranno a breve la loro presenza. Arriveremo quindi al sold out di 1250 partecipanti, il 20% in più della scorsa edizione. Un risultato che sembrava improbabile vista la data a ridosso delle vacanze estive e con le scuole ancora chiuse. Aspettiamo tutti al Villaggio, in piazza Tre Torri, con gli stand del Centro Cardiologico Monzino IRCCS dedicati alla prevenzione, l’area Decathlon multisport, quello dell’Associazione Sportiva Edison, oltre all’area palco e segreteria, che aprirà alle 14.00 Dalle 16.00 invece partiranno tutte le iniziative e la musica di DiscoRadio con il dj Fabio Marelli. E poi alle 19.30 il via alla corsa, con il percorso interamente pedonale e quindi in totale sicurezza: è un giro da cinque chilometri da percorrere una o due volte. Lo spirito della manifestazione è far correre le persone per il piacere di correre, quindi si potrà decidere quanti chilometri fare anche durante. Ricordo, infine, i cinque punti WOW dedicati a Monzino, Ricoh, Decathlon, CityLife e quello all’interno dello Shopping District da cui si passerà anche quest’anno”.
Gabriele Valli, Deathlon Key Accout Manager B2B Milano: “Ringrazio gli organizzatori per averci coinvolto in questo evento ormai conico, con cui condividiamo valori quali quelli dello sport, benessere, divertimento e prevenzione. Questa presenza ci permette di rafforzare ulteriormente il nostro credo: unire le persone attraverso le meraviglie dello sport e rendere lo sport accessibile a tutti come volano di benessere”.
© Phototoday
Un simbolo da indossare
A dare forma e colore alla manifestazione è la rinnovata collaborazione con Decathlon, che firma la divisa e il pacco gara ufficiali con una scelta stilistica pensata proprio per infondere ancora più forza al messaggio di sensibilizzazione al centro dell’evento.
Ciascun partecipante riceverà una t-shirt tecnica e una sacca coordinata in un rosso vivo e passionale, colore simbolo della cura del cuore. La grafica non è casuale: il logo della Night Run Monzino prende vita sul petto con la silhouette centrale del cuore avvolta da un’eco di cuori più piccoli, a rappresentare visivamente il ritmo di un unico grande battito collettivo.
Percorso e iscrizioni
Lo start è fissato per le 19:30. La corsa, di carattere ludico-motorio, è aperta a tutti e non richiede tesseramenti né certificati medici: ciascuno potrà scegliere se correre o camminare lungo i due tracciati da 5 e 10 chilometri all’interno del parco milanese.
È possibile iscriversi online fino alle 23:59 di giovedì 3 settembre. I posti sono limitati a 1500 partecipanti, (dal numero sono esclusi i minori di 14 anni). Per i ragazzi nati tra il 2011 e il 2019 la quota è agevolata e comprende il pacco gara senza maglia. Sabato 5 settembre, in caso di pettorali ancora disponibili, sarà possibile registrarsi anche sul posto direttamente al Villaggio Gara. Clicca qui per iscriverti
Programma evento
Il Parco CityLife sabato 5 settembre farà da cornice al "Villaggio del Cuore" in Piazza Tre Torri Alta, a partire dalle ore 16.00 possibilità del ritiro kit gara e iscrizioni e molteplici attività di cura e prevenzione da parte del Centro Cardiologico Monzino e attività sportive con Decathlon. Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 Disco Radio live dal palco con Fabio Marelli, dalle ore 19.00 alle ore 19.15 Warm Up e alle ore 19.30 start della gara. Ancora dalle ore 20.00 alle ore 22.00 intrattenimento con Disco Radio e dalle ore 22.00 alle ore 23.00 Dj set. I partecipanti potranno usufruire di uno sconto speciale 10% presso i seguenti punti ristorazione di CityLife Shopping District: PokeHouse e Calavera. Per ricevere lo sconto, basterà mostrare l’iscrizione alla Monzino Night Run mostrando il pettorale di gara.
© Phototoday
Il Centro Cardiologico Monzino IRCCS
Il Centro Cardiologico Monzino IRCCS è uno dei migliori centri cardiologici al mondo secondo le classifiche interazionali ed è l’ospedale del cuore di Milano. È l’unico IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) monospecialistico cardiologico del Paese: un “ospedale di ricerca” esclusivamente dedicato alle malattie cardiovascolari e che dunque dispone al suo interno di tutte le competenze e le tecnologie necessarie per offrire le terapie all’avanguardia internazionale. Il Monzino promuove la Night Run Monzino con l’obiettivo di sensibilizzare ed educare alla prevenzione cardiovascolare, che identifica l’attività fisica come uno dei suoi capisaldi: correre fa bene al cuore.
SmartCityLife
Allo scopo di mantenere e gestire il parco e le aree pubbliche del quartiere CityLife, è stata fondata SmartCityLife Srl i cui soci sono CityLife S.p.A., Generali Real Estate e Allianz - proprietari degli immobili del distretto direzionale di Piazza Tre Torri. SmartCityLife Srl mette a frutto la conoscenza approfondita del quartiere, acquisita a partire dal 2006 da CityLife S.p.A. quale soggetto attuatore del progetto di sviluppo, e la governance fondata sulla collaborazione virtuosa tra pubblico e privato. L’obiettivo della società non è solo quello della cura e gestione del parco, ma di diventare un laboratorio in tema di innovazione e smart cities al fine di costruire una community di primo piano in Europa, attraverso l’implementazione di nuove tecnologie che, integrate con una piattaforma digitale, consentano di migliorare ancor più l’esperienza per gli utenti del quartiere e portare benefici ai cittadini in termini di qualità della vita e sostenibilità ambientale e sociale. Con l’obiettivo di vivere in maniera smart il quartiere è stata creata l'App SmartCityLife che permette agli utenti di scoprire l’intero quartiere e restare sempre aggiornati sugli eventi e non solo.
CityLife Shopping District
È il più grande distretto commerciale urbano d'Italia, caratterizzato da un’offerta premium, trasversale e accessibile, volta a creare un’esperienza di shopping & leisure irripetibile. Con una superficie commerciale utile di 32.000 m2 e 11,3 milioni di visitatori nel 2025, CityLife Shopping District ospita brand e retailer nazionali e internazionali, nonché marchi nuovi per il mercato italiano. Grazie alla sua unicità sia dal punto di vista commerciale che architettonico, il progetto ha saputo incontrare l’interesse degli operatori e dare valore aggiunto alla città di Milano nel suo insieme. Immerso nel secondo parco pubblico della città, CityLife Shopping District è inserito in un quartiere interamente pedonale, con viabilità e parcheggi interrati. www.citylifeshoppingdistrict.it