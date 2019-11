Maratona New York, dominio Kenya: vincono Kamworor e Jepkosgei

Kenya, Kenya, Etiopia, sia al maschile che al femminile. Così il podio della maratona di New York, giunta oggi alla sua 49esima edizione e animata dalla partecipazione di oltre 50mila runner: dai top che hanno battagliato per il successo agli amatori che hanno colorato di passione le strade dei Five Boroughs (i cinque distretti: Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx, Manhattan) della metropoli statunitense. Tra le donne ha trionfato Joyciline Jepkosgei, che ha chiuso la gara in 2 ore 22 minuti e 38 secondi. Dietro di lei la connazionale Mary Keitany, che ha perso l'occasione di vincere il suo quinto titolo nella Grande Mela. Tra gli uomini, invece, secondo successo in tre anni per Geoffrey Kamworor, arrivato sul traguardo di Central Park in 2 ore 8 minuti e 13 secondi.